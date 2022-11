Norm Tam ha trascorso la maggior parte della sua vita scalando la piramide aziendale. A quarant’anni compiuti guadagnava un ricco stipendio come dirigente di un’azienda globale di spedizioni. Ma non poteva fare a meno di sentirsi un po’ vuoto. Cominciò così a cercare su Google termini come “significato” e “scopo”. Fino a quando non s’imbatté in un diagramma di Venn che mostrava quattro cerchi che contenevano le frasi “ciò che amate”, “ciò che fate bene”, “ciò di cui ha bisogno il mondo” e “ciò per cui potete essere pagati”. I suoi occhi si fissarono sulla bizzarra parola straniera che campeggiava all’intersezione dei cerchi: ikigai.

Tam, che vive in Canada, è uno dei tanti occidentali ad aver scoperto questo termine giapponese, che si può tradurre più o meno come “ragion d’essere”. Il diagramma, creato nel 2014 da Marc Winn, un imprenditore britannico, è diventato virale in rete, soprattutto su Linkedin. Un libro di auto-aiuto scritto da due autori spagnoli, Il metodo ikigai. I segreti della filosofia giapponese per una vita lunga e felice, è stato tradotto in 63 lingue, ha venduto tre milioni di copie e ha contribuito a globalizzare questo concetto.

“L’approccio orientale, asiatico, è di grande ispirazione”, dice Paul Donkers, un career coach che vive nei Paesi Bassi. L’uomo coordina più di cento esperti autorizzati (da lui) di ikigai in tutto il mondo “per aiutare le persone a intraprendere delle carriere significative”. Esistono ormai pillole ikigai per perdere peso e aziende ikigai di criptovalute. Anche Tam ha creato un’attività economica ispirata a questo concetto: la Ikigai coaching. “La prima volta che ho visto il diagramma, ero terrorizzato… Ho capito che non stavo vivendo il mio ikigai”, dice. Da allora quei cerchi lo hanno guidato “come le luci sulla pista di un aeroporto”. Nei suoi laboratori aiuta i dirigenti e i capi d’azienda a reagire ai suggerimenti del diagramma. Consiglia di ricorrere alla meditazione per contribuire a “sbloccare” il loro potenziale, dice.