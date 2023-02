Ucraina-Russia-Stati Uniti

Il 21 febbraio, nel corso di un discorso annuale alla nazione tenuto a Mosca, il presidente russo Vladimir Putin ha attribuito all’occidente la responsabilità del conflitto in Ucraina e ha ribadito la volontà di portare avanti “l’operazione militare speciale” fino al raggiungimento degli obiettivi. Putin ha anche sospeso la partecipazione della Russia al trattato di disarmo nucleare New Start, firmato da Mosca e Washington nel 2010. Poche ore dopo il presidente statunitense, in visita a Varsavia, in Polonia, ha affermato che “l’occidente non ha mai minacciato la Russia” e che “Mosca non vincerà la guerra”.

Stati Uniti

L’amministrazione Biden ha proposto il 21 febbraio regole più severe per i richiedenti asilo, il cui obiettivo è arginare il flusso di migranti alla frontiera meridionale del paese dopo la revoca delle misure anticovid, prevista a maggio. In base alle nuove norme, i richiedenti asilo dovranno presentare domanda online in anticipo o chiedere prima asilo in uno dei paesi attraversati nel corso del viaggio verso la frontiera statunitense. Altrimenti la loro richiesta d’asilo non sarà presa in considerazione, salvo casi speciali.

Stati Uniti-Messico

Il 21 febbraio l’ex ministro della sicurezza pubblica messicano Genaro García Luna è stato riconosciuto colpevole da un tribunale di Brooklyn, negli Stati Uniti, di corruzione e traffico internazionale di cocaina. García Luna, che ha occupato l’incarico tra il 2006 e il 2012, all’epoca della presidenza di Felipe Calderón, rischia una condanna all’ergastolo.

Iran

Il 21 febbraio un tribunale di Teheran ha condannato a morte il dissidente irano-tedesco Jamshid Sharmahd, accusato di aver partecipato nel 2008 a un attentato contro una moschea a Shiraz, che aveva causato quattordici vittime. Secondo i suoi familiari, Sharmahd, 67 anni, è stato rapito dai servizi di sicurezza iraniani nel 2020, mentre era in transito a Dubai, e condotto con la forza in Iran. All’epoca viveva negli Stati Uniti.

Kenya

Il parlamento ha ordinato il 21 febbraio l’apertura di un’inchiesta sugli abusi sessuali commessi nelle piantagioni di tè gestite dalle aziende britanniche Unilever e James Finlay. Il giorno prima la Bbc aveva presentato un rapporto che denunciava abusi sessuali commessi su più di settanta lavoratrici. Secondo il rapporto, le donne erano costrette a effettuare prestazioni sessuali per ottenere o conservare il lavoro.

Madagascar

Il 21 febbraio il ciclone tropicale Freddy, accompagnato da raffiche di vento fino a 180 chilometri all’ora, ha raggiunto la costa orientale dell’isola. Si temono gravi alluvioni nelle zone costiere. Secondo l’agenzia locale per la gestione delle catastrofi, il bilancio provvisorio è di almeno quattro vittime.