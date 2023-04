La capitale spagnola ha perso il 20 per cento dei suoi alberi in quattro anni. Nei nuovi progetti urbanistici il governo della comunità autonoma, in mano a una destra che nega il riscaldamento globale, non tiene in considerazione l’aumento delle temperature e il ruolo della vegetazione nel moderarlo. Molti cittadini protestano. Il reportage video.

Questo servizio è realizzato dalla televisione franco-tedesca Arte e fa parte del progetto Europa settegiorni.