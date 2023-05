Turchia

Il presidente uscente Recep Tayyip Erdoğan, al potere da vent’anni, è stato confermato per un nuovo mandato di cinque anni nel secondo turno delle elezioni presidenziali del 28 maggio. Erdoğan ha ottenuto il 52,16 per cento dei voti, contro il 47,84 per cento del candidato d’opposizione Kemal Kılıçdaroğlu. Quest’ultimo ha espresso la sua preoccupazione “per le difficoltà che attendono il paese”.

Spagna

Il Partito socialista (Psoe) del primo ministro Pedro Sánchez ha subìto una dura sconfitta nelle elezioni regionali e amministrative del 28 maggio. Il leader del Partito popolare (Pp, destra) Alberto Núñez Feijóo ha affermato che si è aperto “un nuovo ciclo politico” a sei mesi dalle elezioni legislative. Anche la formazione di estrema destra Vox ha ottenuto buoni risultati. Il Pp ha strappato al Psoe almeno sei regioni, oltre alle città di Siviglia e Valencia.

Ucraina-Russia

Il 29 maggio il comandante in capo dell’esercito ucraino Valerij Zalužnyj ha affermato che la notte scorsa l’Ucraina ha intercettato 37 missili e 29 droni russi. È stato però colpito un sito militare nella regione di Chmelnyckyj, nell’ovest del paese. Il giorno prima il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj aveva ringraziato “gli eroi della difesa antiaerea” che poche ore prima avevano sventato il più grande attacco di droni su Kiev dall’inizio della guerra.

Stati Uniti

Il presidente Joe Biden e il leader repubblicano Kevin McCarthy, presidente della camera dei rappresentanti, hanno trovato il 27 maggio un accordo di principio sull’innalzamento del tetto del debito che permette di evitare il default. Il 31 maggio l’accordo dovrà però essere approvato dalla camera, controllata dal Partito repubblicano, e il 2 giugno dal senato, a maggioranza democratica. Per raggiungere l’accordo Biden ha dovuto accettare di contenere una parte della spesa pubblica.

Cina

Il 29 maggio si è aperto a Hong Kong il processo a tredici attivisti per la democrazia accusati di aver attaccato il parlamento locale il 1 luglio 2019. Gli imputati rischiano pene fino a dieci anni di prigione. Intanto, il 27 maggio il Partito civico, una delle principali formazioni democratiche di Hong Kong, ha votato la propria dissoluzione in seguito alle pressioni subite dalle autorità.

Nigeria

Il 29 maggio Bola Tinubu, vincitore delle elezioni presidenziali del 25 febbraio, s’insedierà come capo dello stato. Tinubu, 71 anni, del partito al potere Apc, prenderà il posto di Muhammadu Buhari. È ancora in corso, però, l’esame di un ricorso presentato dai suoi avversari Atiku Abubakar e Peter Obi, che avevano denunciato brogli.