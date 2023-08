La Groenlandia è sotto il controllo politico e amministrativo della Danimarca, ma da tempo sta cercando di emanciparsi e oggi gode di una particolare autonomia. Dopo circa sette anni di lavori, una commissione groenlandese ha presentato una bozza di costituzione destinata ad aprire ulteriormente la strada per l’indipendenza, proprio in un momento in cui Copenaghen vuole fare dell’Artico una priorità sul piano militare.

Questo reportage è realizzato dalla televisione franco-tedesca Arte e fa parte del progetto Europa settegiorni.