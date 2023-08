Pakistan

L’alta corte di Islamabad ha sospeso il 29 agosto la recente condanna dell’ex primo ministro Imran Khan per corruzione. Khan è in carcere da quando è stato condannato a tre anni il 5 agosto con l’accusa di aver venduto illegalmente doni ricevuti durante il suo mandato di primo ministro dal 2018 al 2022.

Russia

Il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan e quello russo Vladimir Putin si incontreranno la prossima settimana a Soči. L’argomento più importante in agenda dell’incontro dovrebbe riguardare l’accordo sul grano dell’Ucraina. La cosiddetta Iniziativa per il grano del mar Nero ha permesso per un anno il transito quasi regolare delle navi container di Kiev con a bordo cereali e derrate agricole destinate all’export. Scaduti i dodici mesi, la Russia – lo scorso luglio – aveva deciso unilateralmente di non rinnovare l’accordo.

Cina

Il 29 agosto, terzo giorno della sua visita in Cina, la segretaria al commercio degli Stati Uniti Gina Raimondo ha incontrato diversi alti funzionari cinesi per discutere delle controversie commerciali che stanno mettendo a dura prova le relazioni tra Pechino e Washington. Raimondo è la quarta personalità politica statunitense ad andare in Cina quest’anno, dopo le visite di luglio della segretaria al tesoro Janet Yellen e di John Kerry, inviato per il clima. Il capo della diplomazia statunitense, Antony Blinken, è stato a Pechino a giugno.

Stati Uniti

Comincerà il 4 marzo 2024 il processo contro l’ex presidente Donald Trump. Le udienze si terranno a Washington davanti a un tribunale federale per i suoi tentativi di ribaltare l’esito delle elezioni del 2020, nel pieno della sua campagna per riconquistare la Casa Bianca. Trump ha denunciato la decisione della giudice federale Tanya Chutkan, accusandola sul suo social network Truth di “odiare Trump” e annunciando che presenterà un ricorso per cambiare la data, che cade alla vigilia del super martedì, una delle scadenze più importanti delle primarie repubblicane.

Gabon

Albert Ondo Ossa, il principale rivale del presidente Ali Bongo Ondimba nelle elezioni del 26 agosto, ha ribadito di aver vinto, in assenza di risultati ufficiali, e ha chiesto al capo di stato di “organizzare il trasferimento dei poteri”. Ondo Ossa, dietro il quale si sono schierati i principali partiti di opposizione, aveva già denunciato i “brogli” del campo di Bongo due ore prima della chiusura dei seggi, e aveva chiesto di essere “dichiarato vincitore”. La legge gabonese vieta a tutti i mezzi d’informazione di diffondere dati, in attesa dei risultati ufficiali che solo il Centro elettorale gabonese è autorizzato ad annunciare.

Regno Unito

Resteranno “consistenti” i disagi per i passeggeri con voli in partenza e in arrivo dal Regno Unito, in seguito a un guasto al traffico aereo che si è verificato il 28 agosto. Malgrado il problema sia stato risolto nel giro di alcune ore, l’aeroporto di Heathrow – l’hub principale della capitale britannica – ha dichiarato che la sua programmazione risulta ancora compromessa.

Salute

Secondo uno studio pubblicato il 29 agosto, l’inquinamento atmosferico mette a rischio la salute globale più del fumo o del consumo di alcol, e questo pericolo è più grave in alcune regioni del mondo come l’Asia e l’Africa. Secondo il rapporto dell’Energy policy institute dell’università di Chicago sulla qualità dell’aria globale, l’inquinamento da polveri sottili – emesso da veicoli a motore, industrie e incendi – rappresenta “la più grande minaccia esterna alla salute pubblica” al livello mondiale. Ma nonostante ciò, i fondi stanziati per combattere l’inquinamento atmosferico rappresentano solo una minima parte di quelli destinati, per esempio, alle malattie infettive.