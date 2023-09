La devastazione causata dal passaggio del ciclone Daniel sulla Libia orientale, tra il 9 e l’11 settembre, è senza fine. La città di Derna, in parte distrutta dall’acqua, ne è il simbolo. Il bilancio definitivo delle vittime non è ancora definitivo ed è in costante aumento.

Nella Libia divisa, il governo orientale della Cirenaica non è riconosciuto dalla comunità internazionale, e sostiene che ci siano migliaia di morti solo a Derna, un comune di quasi centomila abitanti. La Croce rossa e la Mezzaluna rossa affermano che i dispersi sono diecimila e il numero dei morti è “enorme”. “Il mare riporta a riva costantemente dozzine di cadaveri”, ha detto Hichem Abu Chkiouat, ministro dell’aviazione civile nell’amministrazione che governa la Libia orientale.

“Finora abbiamo contato più di 5.300 morti e il numero è destinato ad aumentare in modo significativo e potrebbe addirittura raddoppiare perché sono disperse migliaia di persone”, ha aggiunto. Ma non ci sono di fatto giornalisti indipendenti nella zona, quindi è molto complicato avere dati precisi.

L’acqua ha trascinato un numero imprecisato di corpi, disperdendoli tra le macerie o spingendoli verso il mar Mediterraneo, su cui la città si affaccia. Le immagini di questi cadaveri, avvolti in spesse coperte trasformate in sacchi per i morti, confermano la portata del disastro. E non mancano le prime fosse comuni.