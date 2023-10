La guerra tra Israele e Hamas si riflette in uno scontro anche all’interno delle istituzioni dell’Unione europea e nelle strade dei paesi membri: pochi conflitti dividono le società come quello israelo-palestinese.

La nuova puntata del notiziario video Europa Settegiorni, che racconta ogni settimana le società e la vita dei cittadini europei, spiega che i leader dell’Unione hanno faticato molto per trovare una linea comune su questa questione. Intanto in diversi paesi europei, in particolare in Francia, cresce il timore di attacchi terroristici. Nei Paesi Bassi, invece, l’estrema destra sta facendo leva sui sanguinosi attacchi di Hamas per guadagnare nuovi consensi in previsione delle elezioni del 22 novembre.