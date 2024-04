Le mire della Russia sull’Artico

Per Vladimir Putin il controllo dell’Artico è una priorità strategica: nei suoi fondali ci sono vasti giacimenti di combustibili fossili e la regione è importante dal punto di vista militare e commerciale. Dall’inizio della guerra in Ucraina l’atteggiamento di Mosca è diventato più aggressivo. Il video del Guardian.

Palestina

È il momento di riconoscere lo stato palestinese

Tra i paesi che l’hanno già fatto solo pochi fanno parte dell’Unione europea.

Italia

Le molestie nelle università sono ancora sommerse

Gli strumenti messi in campo contro la violenza di genere negli atenei non bastano.

Europa

Chi controlla il traffico di cocaina

La droga sta invadendo il continente grazie a prezzi bassi e a organizzazioni criminali forti e spietate.

Italia

Dove la vita dei rom è più complicata che altrove

In diversi campi di Napoli le persone vivono in condizioni terribili.

Musica

Il nuovo disco di Mace è un viaggio che ci porta lontano

In Māyāil producer milanese tiene insieme tante personalità e stili diversi.

Sesso

Dieci consigli per affrontare la recessione sessuale

La frequenza dei rapporti sta diminuendo. È una tendenza in atto da anni, ma non bisogna scoraggiarsi.