Negli anni settanta durante le registrazioni dei dischi dei Funkadelic succedevano le cose più assurde. George Clinton doveva gestire tantissimi musicisti, con i quali a tratti i rapporti non erano semplici. Nonostante questo, gli imprevisti erano accolti più che volentieri. Come ha raccontato nella sua autobiografia La mia vita funkadelica (Sur 2016), mentre lavorava al brano Get off your ass and jam in uno studio di Los Angeles, negli Stati Uniti, un ragazzo un po’ fatto entrò in studio e chiese se poteva suonare la chitarra in cambio di qualche spicciolo. “Avete una traccia sulla quale posso fare un assolo? Datemi venticinque dollari e ve lo faccio” , disse. Il ragazzo, ricorda Clinton nel libro, “si mise a suonare come un indemoniato”. E la sua parte di chitarra finì dritta nel disco. Perché, alla fine, nello studio di George Clinton tutti erano i benvenuti.

Non è un caso che siano proprio i Funkadelic uno dei gruppi citati da Mace per raccontare la genesi di Māyā, il suo terzo disco solista, che arriva a tre anni di distanza dal successo clamoroso di Obe, trascinato soprattutto dal successo del singolo La canzone nostra, registrato con Blanco e Salmo. Anche a Mace, seppur in modo meno estremo rispetto a George Clinton, piace aprire a tutti il suo studio. E piace condividere tutto con i collaboratori: giornate in studio, pasti, chiacchierate e “viaggi”, come li chiama lui, alludendo a spostamenti fisici ma anche mentali. Il producer milanese, al secolo Simone Benussi, vive la musica come uno scambio continuo. Da lì nasce quell’ibrido tra pop, rap e psichedelia che aveva fatto le fortune di Obe. E che torna in Māyā, sebbene in forme diverse. Anche stavolta tra gli ospiti dell’album ci sono nomi di punta dell’hip-hop e del pop italiano, da Guè a Coez, da Salmo (in Non mi riconosco, insieme a Centomilacarie) a Marco Mengoni (con il quale Mace aveva già lavorato in Cambia un uomo), fino a nomi più vicini al circuito del pop alternativo come Cosmo e Rareș. Tutti questi artisti, però, al servizio di basi strumentali che sembrano uscite dagli anni settanta.

Per Māyā – un termine che secondo la filosofia induista esprime la grande illusione che avvolge ciò che definiamo comunemente come “reale”, un velo che nasconde la vera natura delle cose e di noi stessi – Mace ha cambiato metodo di lavoro, ispirandosi proprio a George Clinton, ai Beatles, ai Doors: per la scrittura del disco ha radunato quindici musicisti nella campagna toscana, con i quali non si è limitato a fare singole session, ma ha vissuto per 24 ore al giorno. Con lui, tra gli altri, c’erano Enrico Gabrielli e Fabio Rondanini dei Calibro 35, il polistrumentista Riccardo Cardelli, Izi, le cantautrici Joan Thiele, Altea (ospite nella beatlesiana Solo un uomo, uno dei pezzi migliori), Venerus, il rapper Gemitaiz, il chitarrista Daniele Bronzini, Marco Castello e altri. Alcuni sono stati in Toscana solo un giorno o due, altri si sono fermati per tutto il periodo.

Una volta tornato nella sua casa-studio di Milano, Mace ha ripreso in mano le lunghe registrazioni che aveva accumulato. “Avevo tipo cinquecento brani strumentali e almeno cinquanta canzoni. A partire da questo materiale ho fatto l’editing e ho richiamato in studio alcuni artisti per riregistrare delle parti”, racconta in collegamento su Zoom dagli uffici della Universal a Milano. “Alcuni brani, come Lumiere (dove sono ospiti Ernia, Digital Astro, Izi e Tony Boy), all’inizio sembravano jam psichedeliche dei Doors o dei West Coast Pop Art Experimental Band. Mi sono detto: ‘Questa roba esiste già, non ha senso rifarla oggi’. Così ho fatto una specie di taglia e cuci, una specie di autocampionamento. E ho dato in mano il risultato a dei rapper giovani come Digital Astro ed Ernia, che mi potevano dare una melodia e un testo più moderno”.