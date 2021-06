Nel gennaio 2020, poco prima del lockdown, il rapper Gemitaiz, il produttore Mace e il regista Manuel Marini sono partiti per il Mozambico con l’idea di fare una vacanza. Non potevano prevedere che nei 18 giorni passati in Africa sarebbero nate due canzoni e un documentario. I pezzi s’intitolano Bianco e Gospel, sono stati scritti e registrati proprio in quei giorni e pubblicati in versione digitale nel luglio 2020. Il documentario, Quello che resta, racconta il loro viaggio ed è uscito il 21 giugno su Vimeo, dov’è possibile noleggiarlo per 48 ore. Tutti i proventi del progetto andranno alla Coopi, un’organizzazione umanitaria che si occupa di lotta alla povertà e di sostegno alle comunità nei paesi in via di sviluppo.

Il viaggio in Mozambico è cominciato nella capitale Maputo, una città di più di un milione di abitanti. All’inizio Gemitaiz, Mace e Marini avevano in programma di starci solo tre giorni, ma si sono fermati per otto notti. “La prima sera siamo entrati in un locale che si trova nella sede dell’Associazione degli scrittori. Eravamo gli unici bianchi. Lì abbiamo conosciuto Lauro Munguambe e Sylvestre Júnior, un designer e un regista di video musicali. Appena ci ha visto, Lauro ci ha chiesto meravigliato: ‘Who are you, guys?’. Dopo un paio d’ore, tutti ubriachi, abbiamo deciso che dovevamo fare un video insieme. Era destino”, racconta Gemitaiz. “Quando siamo arrivati all’aeroporto è venuto a prenderci il padre del nostro amico Victor Kwality, l’ex cantante della band drum and bass LNRipley. È un signore di settant’anni, molto elegante. Ci ha suggerito lui i locali dove andare. Un giorno ci ha anche portato in un bellissimo museo di scultura a Matola, una piccola città poco fuori da Maputo”, aggiunge.

Nei locali di Maputo si ascoltano diversi generi musicali, racconta Mace: “Va alla grande l’afropop nigeriano, quello di artisti come Wizkid, Davido e Burna Boy. Si ascolta anche tanta elettronica sudafricana, l’afro house, il gqom e l’amapiano, un genere nuovo che viene dalle township sudafricane, ma anche il kuduro, proveniente dall’Angola, un’ex colonia portoghese come il Mozambico. Sono tutti generi che hanno una presa incredibile sul corpo, non riesci a stare fermo quando li ascolti”.

Dopo aver incontrato Lauro Munguambe e Sylvestre Júnior, i tre artisti italiani hanno cominciato a girare la città. Sono stati al mercato di Xipamanine, dove hanno comprato i vestiti che indossano nei videoclip dei due brani, e in un altro locale notturno, dove hanno incontrato i ballerini che danzano in Bianco. “Era una specie di centro sociale, con gente che mangiava pollo seduta ai tavoli. Lì abbiamo visto alcuni ragazzini che ballavano, erano bravissimi. Erano così bravi che ci siamo buttati nella mischia anche noi, senza vergogna”, spiega Gemitaiz.