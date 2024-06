Il 30 giugno in Francia c’è il primo turno delle elezioni politiche per rinnovare l’assemblea nazionale, il parlamento del paese. Il presidente Emmanuel Macron ha indetto le elezioni anticipate in seguito alla sconfitta del suo partito alle europee dell’8 e 9 giugno. Il secondo turno sarà il 7 luglio. In testa ai sondaggi c’è il Rassemblement national (Rn), il partito di estrema destra di Marine Le Pen, seguito dal Nuovo fronte popolare, la coalizione delle forze di sinistra che si è formata per queste elezioni. Il partito centrista di Macron, Renaissance, per il momento sarebbe solo terzo.

Ma come si vota in Francia, qual è il sistema elettorale, come funziona il doppio turno, cos’è il Nuovo fronte popolare e cosa succede nel caso che si arrivi alla coabitazione tra un presidente della repubblica centrista e un primo ministro di un orientamento politico molto diverso? Le risposte in quattro video della televisione franco-tedesca Arte.