Joe Biden non si candiderà alle elezioni di novembre. Il presidente democratico, che ha 81 anni, ha ceduto alle pressioni del suo partito, preoccupato per la possibile sconfitta contro Donald Trump.

Comincia ora una fase di grande incertezza per una campagna presidenziale statunitense che è già passata alla storia.

Ecco alcune cose da aspettarsi nei prossimi giorni e settimane.

Anche in caso di consenso sul nome del candidato o della candidata che gli succederà, il processo di sostituzione formale di Joe Biden non sarà semplice.

Il presidente è stato designato come candidato democratico alla presidenza in una serie di primarie che si sono svolte tra gennaio e giugno. In teoria, avrebbe dovuto essere eletto alla convention del partito a Chicago a metà agosto.

Ma con il suo ritiro, i delegati del partito – 3.900 persone di vario orientamento – sono ora liberi di scegliere il loro candidato.