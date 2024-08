Ogni giorno negli stati che compongono l’Unione europea 19 persone muoiono in attesa di un trapianto. Da questo punto di vista, l’Europa è attraversata da forti disuguaglianze: la Spagna è in testa alle classifiche mondiali per donazioni, ma Bulgaria e Cipro si trovano in fondo.

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita dei cittadini e delle cittadine del continente, spiega che l’Unione sta cercando di colmare queste disuguaglianze migliorando, tra le altre cose, la rete che coordina le attività di prelievo e trapianto.