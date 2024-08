Il Vallo di Adriano un tempo definiva il confine settentrionale dell’impero romano in Britannia. Lungo 117 chilometri, oggi fa parte del patrimonio culturale del Regno Unito, attirando turisti e archeologi.

Nel sito sono stati trovati più di 30mila manufatti, come abiti e gioielli, che nel tempo si sono conservati nel terreno. Ma con l’aggravarsi della crisi climatica il territorio della zona sta diventando sempre più fragile e questi reperti sono in pericolo. È cominciata così una corsa contro il tempo per provare a salvare quel che resta degli antichi romani nel Regno Unito.