La polizia francese sta ora indagando sul suo fondatore, il russo Pavel Durov, accusato di complicità in abusi sessuali su minori, riciclaggio di denaro e traffico di stupefacenti. Durov è stato arrestato e poi scarcerato, ma non può lasciare il territorio francese.

Novecento milioni di persone in tutto il mondo usano Telegram ogni giorno. L’app di messaggistica è diventata uno strumento usato anche per commettere crimini a causa della mancanza totale di controllo sui contenuti.

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita dei cittadini e delle cittadine del continente, spiega perché l’app è così controversa, in cosa è diversa dagli altri servizi di messaggistica, quanto è sicura e che rischi comporta per gli utenti e per la società.