L’attacco di Hamas a Israele e la lunga e devastante guerra a Gaza hanno aggravato tensioni che esistevano già nelle società europee. In particolare per le comunità ebraiche e musulmane.

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita dei cittadini e delle cittadine del continente, dedica questa settimana un approfondimento all’aumento dell’antisemitismo. Definisce il fenomeno per renderlo riconoscibile, racconta la crescita degli atti ostili verso gli ebrei in vari paesi del continente negli ultimi mesi e intervista degli esperti per capire come ostacolare un fenomeno con una lunga e terribile storia in Europa. La prossima settimana la puntata sarà invece dedicata all’islamofobia.