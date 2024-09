Questo articolo è uscito su Internazionale Kids n. 60. La versione originale è stata pubblicata negli Stati Uniti sul New York Times for Kids in un numero su cose avventurose da fare da soli.

Certo, andare a scuola a piedi da soli non è la cosa più avventurosa che si possa fare. Ma da qualche parte bisogna pur cominciare! E un po’ alla volta andare in giro da soli vi darà grandi soddisfazioni. “Ora mi sento più responsabile”, dice Madelyn, 12 anni, che da un po’ di tempo ha il permesso di andare in giro da sola a Dover, la sua città. “Mia madre si fida di me e sa che posso contattare qualcuno se ne ho bisogno”. Ecco come cominciare.

Fase 1

Coinvolgete i vostri genitori. Dovrete convincerli che sapete stare alla larga dai pericoli e che non vi perderete per strada. “Penso che dai 9 anni in su sia un buon momento per cominciare a fare piccoli tragitti da soli, ma dipende dall’ambiente”, dice Nick Small, capo della polizia di Portsmouth. “Guardatevi intorno: per strada ci sono marciapiedi, strisce pedonali, semafori e segnaletica stradale?”. Informatevi bene su questi aspetti e ditelo ai vostri genitori quando affronterete l’argomento.

Fase 2

Assicuratevi di sapere dove state andando. Se i vostri genitori sono nervosi, la prima volta potete proporgli di fare il percorso insieme. “Lungo il tragitto indicate punti d’interesse o di riferimento che possano aiutarvi a ricordare dove siete”, dice Cassandra Jilison, che organizza dei centri scout. Forse c’è un edificio viola all’angolo in cui dovete girare a sinistra, o un grande pino a metà strada tra casa e scuola. Tenete d’occhio anche i potenziali pericoli lungo il percorso. Ci sono strade trafficate da attraversare? Cortili con cani aggressivi? Studiate una strategia per gestirli. Potete anche consultare una mappa sul telefono, o stamparne una, e memorizzare il percorso. In questo modo, se vi sentirete un po’ disorientati, sarete in grado di capire dove vi trovate e di tornare in carreggiata.

Fase 3

Uscite. La borsa è pronta. Conoscete la strada. Dovete solo ricordarvi le regole di base della sicurezza: se dovete attraversare una strada, fatelo sulle strisce pedonali o vicino a un semaforo. Guardate sempre in entrambe le direzioni per assicurarvi che la strada sia libera. “Se un’auto si è fermata, guardate il conducente negli occhi, così prima di attraversare sarete sicuri che vi ha visto”, dice Small. E mentre camminate, tenete gli occhi e le orecchie all’erta: non leggete i messaggi sul telefono e non ascoltate la musica in cuffia. Il primo giorno potrebbe sembrare un problema, ma ben presto comincerà a sembrarvi normale. E a quel punto dovrete solo pensare a tutti gli altri posti in cui vorrete andare.