Per le squadre mediche dell’esercito ucraino schierate vicino al fronte nella regione di Donetsk, nell’Ucraina orientale, non ci sono giorni di riposo. Lavorano per mesi senza poter essere sostituite, cercando di salvare più persone possibile e resistendo alla stanchezza fisica e mentale. La testimonianza di un giovane chirurgo e di un’infermiera.