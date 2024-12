Sono una donna cis di 45 anni. Da quasi venti sono sposata con un uomo cis. Circa un anno e mezzo fa ho limonato con una donna a una festa e ho avuto un’illuminazione. Mi sono accorta che nella mia vita mancava qualcosa e con la benedizione di mio marito ho cominciato a esplorare l’attrazione verso le donne. L’avevo sempre provata, ma senza mai ammetterlo fino in fondo, credendo che per le donne etero fosse normale essere attratte da altre pur frequentando solo uomini. Da allora ho scoperto cos’è l’eterosessualità compulsiva. Ho conosciuto una donna meravigliosa e ci siamo frequentate per più di un anno. Stando con lei ho capito di essere omosessuale. Abbiamo passato insieme un sacco di tempo, ho fatto il sesso più bello della mia vita, ho visto concerti, sono andata a cene, ho dormito da lei, ci siamo presentate i figli. È stata una storia vera e propria. Lei però l’ha troncata perché io non ero pronta a fare dei cambiamenti importanti nella mia vita: non era invitata agli incontri della nostra numerosa famiglia, perché alcuni parenti non sanno del mio matrimonio aperto.

Oggi mio marito ha una fidanzata, e io sono felice per lui, ma è convinto che certi nostri parenti non capirebbero la dinamica. Così che la mia fidanzata si è sentita messa in secondo piano, malgrado tutte le mie rassicurazioni e il tempo passato insieme. A mio marito voglio un bene dell’anima, però la nostra è una relazione platonica e abbiamo smesso di avere rapporti intimi. Abbiamo tre figli giovani meravigliosi e le nostre vite sono strettamente intrecciate dal punto di vista sentimentale, economico e familiare. Se da una parte sento la necessità di vivere fino in fondo la mia vita da lesbica, dall’altra mi terrorizzano le possibili conseguenze: l’idea di ferire mio marito e la mia famiglia, di mandare tutto all’aria, eccetera. L’idea era quella di tenere unita la famiglia e integrare piano piano la fidanzata nella mia vita, ma per lei non era abbastanza. Mio marito vuole che restiamo sposati, e io pure. Secondo te invece devo chiedere il divorzio? Cosa devo fare?

Tu vuoi vivere una vita autentica, Wtla, e io voglio darti una risposta autentica. E a voler essere sincero, il mio primo impulso dopo aver letto la tua domanda è stato quello di cercare te e tuo marito e prendervi metaforicamente a ceffoni. Per capire se la tua email mi avesse trovato di un umore ingeneroso, Wtla, l’ho messa da parte per qualche giorno. Ma rileggendola per la seconda volta ho avuto la stessa reazione, lo stesso impulso di compiere un atto di violenza metaforica.

Allargando per un attimo l’inquadratura: va benissimo se ci hai messo decenni ad accorgerti di essere lesbica. L’eterosessualità compulsiva è una droga potente e molte persone queer non si scoprono tali fino a un’età avanzata. E non c’è nessun problema anche se vuoi restare sposata. Non stai tradendo la causa lesbica rimanendo accanto a tuo marito. I matrimoni platonici valgono come tutti gli altri! Purché ci siano vero rispetto e affetto, i matrimoni come il vostro possono funzionare, anche ottimamente. Se volete restare insieme per i figli, o perché vi amate per davvero (in modo platonico), oppure perché il divorzio è una costosissima scocciatura, avete la mia benedizione!

Il punto in cui smetto di seguirti, Wtla, è quello in cui dici di non essere riuscita a integrare la fidanzata nella tua vita perché certi parenti non avrebbero capito. È comprensibile, si tratta di affrontare delle paure molto concrete: la paura del giudizio, del rifiuto, di perdere delle persone a cui tieni. Ma sono timori che ha dovuto affrontare ogni persona gay, lesbica o bisessuale dichiarata – così come ogni coppia dichiaratamente non monogama – prima di te.

Inoltre, le persone di cui tu e tuo marito avete tanta paura – le vostre famiglie di origine – non hanno alcun vero potere su di voi. Certo, può darsi che non capiscano. E che vi giudichino e vi dicano cose orrende. Però non possono buttarvi fuori di casa (ne avete una vostra), rovinarvi economicamente (avete un reddito vostro) o costringervi a seguire una cosiddetta terapia di conversione (non siete minorenni). L’unica cosa che possono fare i vostri parenti bigotti, ribadisco, è dirvi delle cose orrende. Ma uno dei lati migliori dell’essere adulti, Wtla, è che non siamo obbligati a presentarci per Natale, Kwanzaa, Hanukkah o qualunque altra cosa si festeggi in famiglia, se non è gentile verso di noi e le persone che amiamo.

Io lo capisco perché la tua fidanzata ti ha mollata. Non voleva essere abbandonata durante le feste per gente che non ti conosce fino in fondo, di cui non ti fidi completamente, ma la cui tranquillità per te viene prima di quella della tua fidanzata. E se da una parte le andava bene stare insieme a una donna sposata (platonicamente) con un uomo, dall’altra non voleva neanche sentirsi l’ultima ruota del carro. Magari avrebbe dovuto essere più paziente – sei uscita allo scoperto solo da un anno e spicci – ma se siete più o meno coetanee, Wtla, forse non se la sentiva di aspettare che tuo marito cambiasse idea, a questo punto della sua vita.

Senti, la tua famiglia potrà anche non capire all’inizio – la mia di sicuro non ha capito – ma se tutti i gay e le lesbiche venuti prima di te avessero aspettato che le famiglie capissero, nessuno si sarebbe mai dichiarato. Oggi alcune persone queer sono abbastanza fortunate da avere parenti comprensivi che ci arrivano da soli, Wtla, ma la maggior parte delle nostre famiglie non ci arriva finché non glielo diciamo noi.

Se vuoi essere ciò che sei, se vuoi vivere una vita autentica, devi essere disposta a scomodare alcune persone, Wtla, tra cui anche tuo marito.