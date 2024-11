Donald Trump a un passo dalla Casa Bianca. Le proiezioni dei risultati negli stati del blue wall (Pennsylvania, Michigan e Wisconsin) e negli swing states sono tutti a favore del candidato repubblicano: con la vittoria in North Carolina, Georgia e Pennsylvania, infatti, Trump è vicinissimo alla soglia dei 270 grandi elettori necessari per vincere le elezioni.

Con queste vittorie Trump consolida il sudest degli Stati Uniti dopo il conclamato trionfo in Florida, storica roccaforte repubblicana, annullando le speranze dei democratici che speravano in un ribaltamento di fronte. La riconquista della Georgia segna ancora di più lo strapotere repubblicano nell’area.

Inoltre, il candidato repubblicano risulta in vantaggio anche in tutti gli altri swing states, dove al momento è in corso lo scrutinio dei voti. Con la vittoria in Pennsylvania e probabilmente anche in Michigan e Wisconsin, Trump riconquista il blue wall eallunga su Kamala Harris, che dovrà mandare giù una clamorosa sconfitta.

Anche in Nevada e Arizona il candidato repubblicano in questo momento è in vantaggio, con il conteggio dei voti che volge in entrambi gli stati verso la fine

Il partito di Trump ha ottenuto la maggioranza in senato (fino ad oggi nelle mani dei democratici), mentre per la camera è ancora da stabilire, sebbene i repubblicani siano in vantaggio.

Intanto si è appena concluso il discorso del candidato da Mar-a-Lago, in Florida, dove Trump ha parlato ai suoi elettori in festa insieme al vice J.D. Vance: “Combatterò tutti i giorni per voi fino all’ultimo respiro, sarà la nuova età dell’oro dell’America”.

Secondo Cnn, l’ex presidente ha conquistato anche il 51 per cento dei voti a livello nazionale (circa 68 milioni di voti), contro il 47,5 per cento di Kamala Harris.

