Nella notte tra il 29 e il 30 ottobre la regione di Valencia, in Spagna è stata colpita da un vero e proprio diluvio, e in alcune zone è caduta tanta pioggia quanto in un anno intero. Questo fenomeno ha provocato inondazioni e alluvioni senza precedenti, causando la morte di più di 200 persone, secondo dati provvisori.

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, cerca di capire qual è il ruolo del cambiamento climatico in questi fenomeni, considerando che il 2024 potrebbe rivelarsi l’anno più caldo di tutti i tempi e che in questi mesi ci sono state gravi inondazioni ed eventi estremi in vari paesi dell’Europa centrale e orientale. E si chiede cosa può fare l’Europa per adattare le sue strategie di fronte a questi fenomeni, che sicuramente si ripeteranno.