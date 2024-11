A poche settimane dal Natale, molti cittadini europei sono in preda alla febbre dello shopping. Grandi promozioni nate negli Stati Uniti come il black friday e il cyber monday, che spingono alla più grande corsa ai consumi dell’anno, si sono ormai fatte strada anche in Europa. Ma si tratta davvero di un’opportunità per fare degli affari o talvolta si rischia di cascare nell’inganno di sconti fasulli? E quali sono le reali ripercussioni sull’economia e sull’ambiente?

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega quali sono gli effetti di questi periodi di grande afflusso di clienti sui lavoratori e analizza l’aumento delle emissioni nella settimana degli sconti. E si sofferma sui nostri meccanismi psicologici di fronte a queste occasioni.