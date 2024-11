Da sempre apertamente schierato contro Donald Trump, l’illustratore Edel Rodriguez, nato a Cuba e arrivato negli Stati Uniti come rifugiato politico all’età di nove anni, commenta l’esito delle ultime elezioni presidenziali, temendo per il futuro del paese e del mondo intero.

Rodriguez è noto per i suoi disegni satirici su Trump, che sono apparsi sulle copertine del Time e dello Spiegel. Nel 2018 ha realizzato una copertina per Internazionale. Nella graphic novel autobiografica Worm: a cuban american odyssey (Metropolitan Books, 2023) parla di migrazione, fascismo e libertà attraverso il racconto del suo viaggio per fuggire da Cuba.

Il video di Arte.