Abbiamo scelto sette libri dell’anno che ci sono piaciuti molto.

Sistemi nascosti. Acqua, elettricità, Internet.

Dan Nott

Quinto Quarto, 264 pagine, 20 euro

Un fumetto per chi vuole sapere come funzionano tre cose che usiamo ogni giorno: l’acqua, l’elettricità e internet. Attraverso le scoperte scientifiche del passato, il libro racconta come le decisioni prese secoli fa influenzano ancora oggi il modo in cui usiamo le tecnologie. La prima storia che abbiamo raccontato

Jairo Buitrago e Rafael Yockteng

Terre di mezzo, 64 pagine, 18 euro

Un libro senza parole per ritrovarsi improvvisamente nel Pleistocene e seguire le avventure di una tribù in cerca di riparo. Le bellissime illustrazioni in bianco e nero raccontano quel momento straordinario in cui per la prima volta una giovane nostra antenata ha deciso di dipingere la sua storia sulle pareti di una grotta.

Digestiario

Aina Bestard

Camelozampa, 180 pagine, 24,90 euro

Un albo illustrato per chi, con la pancia piena, si chiede come funziona non solo la sua digestione ma anche quella degli altri animali. Dalla stella marina al vombato (con la sua incredibile cacca cubica), il libro racconta la straordinaria varietà dei processi alimentari di settanta specie animali. Se è vero che siamo quello che mangiamo, come lo digeriamo fa la differenza! Oscar e io

Maria Parr

Beisler editore, 212 pagine, 16,90 euro

Un romanzo per chi ha amato Cuori di waffel e Lena, Trille e il mare e per chiunque voglia leggere una storia divertente ed emozionante sui rapporti tra una sorella e un fratello: gelosia, incomprensioni ma anche un grande affetto. Una lettura perfetta per chi sa cosa significa adorare e al tempo stesso non riuscire più a sopportare qualcuno che fa parte della famiglia. Ibra

Stefano Tofani e Marianna Bruno

Anicia, 44 pagine, 13 euro

Un racconto per chi pensa che anche i piccoli gesti possono fare la differenza. Sull’isola di Lampedusa s’intrecciano le vite di Ibra, Filippo, Laura e Michele. Condividendo le loro paure i quattro amici riusciranno a cambiare una realtà che non gli piace.

Corpi sapienti

I Ludosofici

Corraini, 208 pagine, 20 euro

Un libro di esercizi filosofici per chi vuole esplorare il significato del corpo, come strumento di scoperta del mondo esterno e come chiave di accesso al proprio mondo interiore. Attraverso le riflessioni di filosofe e filosofi, e le illustrazioni di Cristina Portolano, il libro aiuta lettrici e lettori a superare gli stereotipi e costruire una società più aperta e accogliente. Il favoloso viaggio delle piante

Stefano Mancuso e Philip Giordano

Aboca edizioni, 46 pagine, 20 euro

Un libro illustrato per chi ama le storie di avventura e le piante. Gli alberi si spostano nel tempo e nello spazio in modi sorprendenti: a bordo di treni, navi, animali o addirittura esplosioni. Un viaggio emozionante e pieno di scoperte, che di pagina in pagina farà vedere le piante sotto una luce completamente nuova.

