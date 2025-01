Attraverso il social network X, il multimiliardario statunitense Elon Musk diffonde fake news, teorie del complotto, messaggi populisti e razzisti, oltre a fare propaganda per il partito di estrema destra tedesco Afd. Non solo: si intromette anche nella politica interna dell’Italia e, con ancora più veemenza, in quella del Regno Unito. Quali sono i suoi obiettivi politici? E l’Unione europea deve preoccuparsi?

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, si interroga su come l’Unione può contrastare la disinformazione su X e lottare contro le indebite interferenze di quello che, di fatto, è il nuovo braccio destro di Donald Trump.