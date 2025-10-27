- Il semaglutide e altri principi attivi simili riducono il rischio di malattie cardiache indipendentemente dalla perdita di peso.
- Nuovi ritrovamenti smentiscono la tesi secondo cui i dinosauri erano già in declino prima dell’estinzione di massa.
- Lo stato affettivo dei bombi può essere infuenzato da quello dei loro simili
- La missione cinese Chang’e-6 ha trovato le tracce di un tipo di meteorite molto raro sulla faccia nascosta della Luna.
- I test genetici usati nella fecondazione in vitro non sono in grado di individuare alcune anomalie negli embrioni.
- Le strategie di attacco di alcuni serpenti sono state studiate usando video ad alta velocità.
- I pigmenti dei microbi atmosferici potrebbero essere un modo di individuare la vita su altri pianeti.
- I ricercatori di Google sostengono che il loro computer quantistico ha nuovamente raggiunto la superiorità su quelli tradizionali.
- Il sottosuolo di Marte potrebbe contenere abbastanza acqua liquida da sostenere organismi viventi.
- Il sapore unico del caffè kopi luwak è dovuto alle reazioni chimiche che avvengono nell’apparato digerente degli zibetti.
