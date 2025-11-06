Internazionale.it
Sul clima l’Europa si è arresa?
La Cop30, cioè la conferenza internazionale sul clima, comincerà a Belém, in Brasile, il 10 novembre. L’Unione europea sembra arrivare all’appuntamento in ordine sparso e con un atteggiamento troppo incline ai compromessi al ribasso sulla lotta al riscaldamento globale. Il notiziario di Arte.
Geopolitica
La diplomazia degli ostaggi
Sono aumentati i casi di persone trattenute con accuse pretestuose da un governo e usate come moneta di scambio.
Città
Saranno le bici a cambiare le città, non l’auto elettrica
Nelle maggiori città del mondo stanno aumentando le persone che usano le bici per spostarsi.
Italia
Conservare gli ovuli è un privilegio per poche
La tecnica della crioconservazione permette di scegliere quando diventare madri, ma i costi sono alti e manca il sostegno pubblico.
Ucraina
Una battaglia decisiva
Se la Russia conquistasse la città di Pokrovsk sarebbe difficile fermare la sua avanzata.
Africa
Freetown mette radici nel futuro
La capitale della Sierra Leone ha avviato un grande progetto di riforestazione.
Relazioni
Andare a correre per conoscere persone
Invece del solito appuntamento in un bar, in alcune città europee si sta diffondendo un’alternativa meno imbarazzante e più salutare: correre in compagnia.
