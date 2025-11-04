Quando ha scelto di congelare gli ovociti Marianna aveva trentasette anni (i nomi delle donne di cui racconta questo articolo sono stati cambiati per proteggere la loro identità). Due anni prima, nel 2020, la relazione che aveva con il compagno con cui conviveva da tempo negli Stati Uniti si era interrotta, e lei aveva deciso di tornare a vivere in Italia. “Ho sempre desiderato avere dei figli, aspettavo che lui si decidesse. E mi sono ritrovata così: single, a trentacinque anni e ad attraversare un periodo difficile”, racconta.

Vivendo negli Stati Uniti aveva sentito parlare del social freezing, la procedura medica che consente di prelevare e congelare gli ovociti per posticipare una gravidanza a un secondo momento preservando la fertilità, anche in assenza di patologie mediche. “Lì è un argomento di discussione come un altro”, ricorda Marianna. “Al tempo ero un po’ scandalizzata da questo atteggiamento. Oggi dico che è una tecnica che dà un sacco di libertà”.

Beatrice , invece, ha iniziato a raccogliere informazioni sul social freezing il giorno dopo aver compiuto trentotto anni. In quel periodo aveva cominciato da qualche settimana una nuova frequentazione, e diventare madre non era nei piani a breve termine. Anzi, per la verità non era mai stato un desiderio troppo presente: “Ero concentrata su altre cose. Poi è successo che ho avuto un ritardo del ciclo mestruale e per la prima volta ho pensato che, se fossi stata incinta, avrei potuto tenerlo. Alla fine non lo ero, ma mi sono decisa a prendere in mano la situazione”.

Dopo diverse ricerche, e basandosi anche sulle informazioni delle sue amicizie all’estero, Beatrice ha deciso di fare la procedura in Spagna. In questo modo, in futuro, potrà ricorrere alla procreazione medicalmente assistita (Pma) anche da single, una possibilità esclusa dalla legge italiana. “Per fortuna in Spagna potevo farmi ospitare da un’amica e mi sono potuta organizzare con il lavoro. Però non tutte possono farlo”.