Buone notizie, signore! Ci hanno ufficialmente garantito altri due anni di vita utile. Secondo una nuova ricerca pubblicata sul Journal of the American Medical Association, il numero di anni riproduttivi per le donne negli Stati Uniti è passato da 35 a 37,1.

La ricerca ha esaminato tendenze di sessant’anni nei cicli di vita riproduttiva e ha rilevato come l’età media della menopausa sia salita a fronte di un abbassamento dell’età della prima mestruazione.

Lo studio si riferiva agli anni riproduttivi, non all’età della donna, ma ha comunque scatenato un dibattito sul significato del numero 35 e la fertilità. Per molto tempo la soglia dei 35 anni è stata trattata come una sorta di precipizio per la fertilità. Una volta giunte a quell’età si è definite ufficialmente di “età materna avanzata” o “primipare attempate”. Si è oggetto di tragici avvertimenti su quanto sarà difficile restare incinta e su tutti i problemi che madre e neonato potrebbero avere in caso di gravidanza, che è subito etichettata come “ad alto rischio” e sottoposta a esami e accertamenti supplementari. Cercare di avere una gravidanza dopo i 35 anni è un processo spesso intriso di stress e giudizi.

Dati da aggiornare

La qualità degli ovuli cala con gli anni, questo è piuttosto chiaro, ma l’ossessione attuale per i 35 anni intesi come soglia di fertilità è superata e non ha basi scientifiche. Prendiamo per esempio in considerazione la citatissima statistica secondo cui una donna su tre tra i 35 e i 39 anni non riuscirà ad avere una gravidanza dopo un anno di tentativi. Volete sapere da dove vengono questi dati? Dalla Francia del 1700.

I ricercatori hanno esaminato una manciata di anagrafi parrocchiali con dati relativi a persone la cui aspettativa di vita era di circa trent’anni e ne hanno tratto queste statistiche. In un qualsiasi altro scenario quei ricercatori sarebbero stati messi in ridicolo. Poiché però questi dati servono a far vergognare le donne e a incutere loro timore, sono stati ripetuti all’infinito. Per inciso, sono disponibili dati più moderni e molto più confortanti.