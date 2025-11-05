È uno dei flagelli della nostra epoca: la diplomazia degli ostaggi. Da sempre le organizzazioni criminali o terroriste, nazionali o internazionali, prendono degli ostaggi. Negli ultimi anni, però, in un sistema internazionale indebolito i casi di “ostaggi di stato” si sono moltiplicati.

Un ostaggio di stato è una persona trattenuta con un pretesto qualsiasi da un governo che si nasconde dietro uno pseudo-processo giudiziario. È il caso di Cécile Kohler e Jacques Paris, due francesi arrestati in Iran a maggio del 2022. Come succede spesso, la loro incarcerazione arbitraria è stata giustificata con accuse di spionaggio. È capitato a molti negli ultimi anni, e oggi la buona notizia è che nelle carceri iraniane non ci sono più cittadini francesi.

Naturalmente non possiamo far altro che gioire per la liberazione di Kohler e Paris, annunciata la sera del 4 novembre dal presidente Emmanuel Macron in persona. Allo stesso tempo, però, è naturale provare rabbia per il fatto che i due abbiano dovuto trascorrere più di tre anni nella famigerata prigione di Evin, a Teheran, al centro di un sistema tra i più repressivi al mondo.

Qual è la logica della “diplomazia degli ostaggi”? In sostanza sono moneta di scambio. A gennaio scorso la giornalista italiana Cecilia Sala è stata arrestata in Iran, prima di essere “scambiata” con un ingegnere iraniano fermato a Milano e ricercato dalla giustizia statunitense per traffico di tecnologia militare.