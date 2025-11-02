Perché per conoscersi bisogna incontrarsi da soli in un bar, quando si può fare qualcosa di meno imbarazzante e più collettivo? Sempre più spesso i giovani in Europa stanno scoprendo una versione più salutare dei soliti appuntamenti: si radunano per correre insieme, unendo così l’utile al dilettevole. Tra le città in cui i gruppi di corsa hanno più successo c’è Bucarest.

