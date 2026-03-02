Un fossile di tirannosauro al museo di storia naturale di Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti, 22 novembre 2025 (Giuseppe Cacace, Afp)
  • Il tirannosauro correva sulle punte come gli uccelli terrestri moderni
  • Uno studio svela perché le suole di gomma stridono sulle superfici lisce
  • Su un’antico libro di astronomia sono state trovate delle annotazioni scritte a mano da Galileo Galilei
  • Gli incroci tra maschi neandertal e femmine sapiens erano più frequenti della combinazione opposta
  • I vegetariani hanno un rischio significativamente minore degli altri di sviluppare cinque tipi di cancro
  • Una terapia basata sulle cellule staminali potrebbe permettere di trattare la spina bifida nell’utero
  • In Argentina è stato scoperto il primo fossile completo di uno dei più piccoli dinosauri mai esistiti
  • Un’infusione di cellule staminali prelevate da donatori giovani può ridurre la fragilità negli anziani
  • La Nasa ha aggiunto una missione al programma Artemis
  • I modelli d’intelligenza artificiale tendono a ricorrere sistematicamente alle armi nucleari nelle simulazioni belliche

