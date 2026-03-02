- Il tirannosauro correva sulle punte come gli uccelli terrestri moderni
- Uno studio svela perché le suole di gomma stridono sulle superfici lisce
- Su un’antico libro di astronomia sono state trovate delle annotazioni scritte a mano da Galileo Galilei
- Gli incroci tra maschi neandertal e femmine sapiens erano più frequenti della combinazione opposta
- I vegetariani hanno un rischio significativamente minore degli altri di sviluppare cinque tipi di cancro
- Una terapia basata sulle cellule staminali potrebbe permettere di trattare la spina bifida nell’utero
- In Argentina è stato scoperto il primo fossile completo di uno dei più piccoli dinosauri mai esistiti
- Un’infusione di cellule staminali prelevate da donatori giovani può ridurre la fragilità negli anziani
- La Nasa ha aggiunto una missione al programma Artemis
- I modelli d’intelligenza artificiale tendono a ricorrere sistematicamente alle armi nucleari nelle simulazioni belliche
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it