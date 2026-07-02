Internazionale.it
Cristianesimo nazionalista
Nel Regno Unito, come in molti altri paesi, negli ultimi decenni le chiese si sono svuotate. Di recente, però, esponenti dell’estrema destra come Tommy Robinson hanno fatto della religione un simbolo dell’identità nazionale, e c’è chi sostiene che le presenze alle funzioni sarebbero in aumento. Il video del Guardian.
Sudafrica
L’immigrazione è un capro espiatorio
Il governo sudafricano ha tradito molte speranze e la popolazione se la prende con le persone più vulnerabili.
Stati Uniti
Le università diventano care anche per i ricchi
Il prezzo di un anno di college continua a crescere in modo astronomico.
Italia
Cosa non va nei racconti sul colonialismo italiano
Spesso sono pieni di omissioni. E chi ha subìto il dominio italiano rimane sullo sfondo.
Salute
Vivere con l’iperacusia
Per chi soffre di questo disturbo alcuni rumori diventano intollerabili. Eppure ne sappiamo ancora poco.
Tecnologia
Meglio non chiedere consigli medici a un’ia
Alcuni ricercatori hanno messo alla prova vari modelli di ia su questioni relative alla salute. Quasi la metà delle risposte era sbagliata.
Sessualità
Incubi sulla pista da ballo
“Il mio compagno adora le discoteche, ma io mi sento a disagio a ballare con gli altri”.
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Internazionale Kids
Un mondo senza automobili
Le automobili occupano una parte enorme dello spazio pubblico delle città e contribuiscono alle emissioni che causano il riscaldamento globale. Ma sono davvero l’unico modo per spostarsi? Un fumetto tradotto dalla rivista francese Topo immagina città con meno auto e più alberi, piste ciclabili, trasporti pubblici e luoghi d’incontro. Mostra come sono cambiate le nostre abitudini di movimento, quali costi ambientali e sociali comporta la dipendenza dall’automobile e quali alternative potrebbero renderla meno necessaria.
Internazionale Extra Large
La guerra a cui nessuno credeva
Negli ultimi mesi del 2021 i servizi d’intelligence di Stati Uniti e Regno Unito
sapevano che la Russia avrebbe attaccato l’Ucraina. Ma i paesi europei, e soprattutto Kiev, non hanno preso sul serio i loro avvertimenti. Un’inchiesta
del giornalista britannico Shaun Walker. In edicola, 76 pagine, 7 euro.
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