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Un mondo senza automobili

Le automobili occupano una parte enorme dello spazio pubblico delle città e contribuiscono alle emissioni che causano il riscaldamento globale. Ma sono davvero l’unico modo per spostarsi? Un fumetto tradotto dalla rivista francese Topo immagina città con meno auto e più alberi, piste ciclabili, trasporti pubblici e luoghi d’incontro. Mostra come sono cambiate le nostre abitudini di movimento, quali costi ambientali e sociali comporta la dipendenza dall’automobile e quali alternative potrebbero renderla meno necessaria.

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La guerra a cui nessuno credeva

Negli ultimi mesi del 2021 i servizi d’intelligence di Stati Uniti e Regno Unito

sapevano che la Russia avrebbe attaccato l’Ucraina. Ma i paesi europei, e soprattutto Kiev, non hanno preso sul serio i loro avvertimenti. Un’inchiesta

del giornalista britannico Shaun Walker. In edicola, 76 pagine, 7 euro.