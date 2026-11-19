Chi controlla l’intelligenza artificiale?

L’articolo di copertina del prossimo numero di Internazionale Kids è tradotto da Dein Spiegel, la rivista per bambine e bambini del settimanale tedesco Der Spiegel, che affronta anche temi complessi con chiarezza e senza banalizzarli. Questo mese si parla di intelligenza artificiale e delle grandi aziende (soprattutto statunitensi e cinesi) che la sviluppano, tra interessi economici e regole ancora poco chiare. Partendo da situazioni che ragazze e ragazzi vivono ogni giorno, l’articolo invita a riflettere sui rischi e sulle opportunità di questa tecnologia. In edicola dal 25 novembre.