Internazionale Kids
Chi controlla l’intelligenza artificiale?
L’articolo di copertina del prossimo numero di Internazionale Kids è tradotto da Dein Spiegel, la rivista per bambine e bambini del settimanale tedesco Der Spiegel, che affronta anche temi complessi con chiarezza e senza banalizzarli. Questo mese si parla di intelligenza artificiale e delle grandi aziende (soprattutto statunitensi e cinesi) che la sviluppano, tra interessi economici e regole ancora poco chiare. Partendo da situazioni che ragazze e ragazzi vivono ogni giorno, l’articolo invita a riflettere sui rischi e sulle opportunità di questa tecnologia. In edicola dal 25 novembre.
Internazionale Extra Large
Lungo le strade del Budda
Come è nato il buddismo? Come si è trasformato nei secoli? Lo scrittore britannico Aatish Taseer racconta lo sviluppo della tradizione filosofica e religiosa che ha cambiato l’Asia attraverso la sua diffusione e le sue mutazioni. In edicola, nelle librerie online e su e-reader.
Internazionale.it
La città del potere cinese
Con la sua architettura futuristica unica al mondo, Chongqing incarna le ambizioni della Cina. L’ultima megalopoli nata in un paese che si è sviluppato a una velocità senza precedenti, rivela le mire geopolitiche di uno stato deciso a mostrare la sua potenza ai suoi cittadini e al mondo intero. La nuova puntata della serie della tv franco-tedesca Arte Dietro le immagini.
Ambiente
La guerra nel golfo Persico colpisce anche l’ambiente
Dall’inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran sono stati segnalati centinaia di casi di sversamenti di petrolio in mare.
Diritto internazionale
Le tre trappole del dibattito sul genocidio
La distruzione di Gaza ha riportato al centro dell’attenzione il modo in cui si definiscono i crimini di massa. Ma concentrarsi sulle parole rischia di favorire l’impunità dei responsabili.
Sessualità
Cos’è un buon orgasmo?
Sfatiamo un luogo comune: non esiste alcuna prova che limitare il numero di rapporti sessuali migliori la qualità degli orgasmi.
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