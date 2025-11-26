All’inizio erano un progetto utopico fondato sugli ideali del decentramento e della trasparenza, oggi le criptovalute sembrano minacciare la lotta contro il riciclaggio di denaro sporco e la criminalità. È la conclusione di “The coin laundry” (Lavanderia a gettoni), un’inchiesta del Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi (Icij) che riunisce 37 mezzi d’informazione, tra cui Le Monde.

La causa principale va cercata nei problemi posti dagli exchange, gli sportelli materiali e digitali che collegano il mondo delle criptovalute al sistema finanziario tradizionale, permettendo di scambiare beni digitali con i contanti e viceversa.

Il problema delle criptovalute si basa su un paradosso: da un lato non esiste un sistema più trasparente, perché tutte le transazioni sono registrate pubblicamente sulla blockchain (un meccanismo che tiene traccia di tutti i passaggi di mano delle criptovalute); dall’altro è estremamente opaco, perché i titolari dei wallet (”portafogli”, l’equivalente di un numero di conto bancario) possono rimanere anonimi finché i fondi restano all’interno di questo sistema. L’identificazione degli utenti si basa esclusivamente sugli exchange, che dovrebbero fare da sentinelle quando il denaro entra o esce.

Ma mentre nel sistema finanziario tradizionale le banche sono tenute a verificare l’identità dei clienti e a sorvegliare i flussi finanziari sospetti, molti exchange offrono i loro servizi ai clienti senza fare la minima verifica, approfittando delle lacune della legge in determinati paesi o violando apertamente le norme in altri.

Un esempio evidente di questa situazione sono i “criptobancomat” – cioè gli sportelli automatici per scambiare le cripto con i contanti (e viceversa) in pochi secondi e senza giustificativi – oggi diffusi in tutto il mondo. In Francia vari apparecchi di questo tipo sono stati installati alcuni anni fa in negozi di alimentari a Parigi e a Lille. Ma queste installazioni sono illegali, perché realizzate da persone non identificate e non autorizzate dalle autorità francesi.

La polizia e la gendarmeria francesi hanno fatto due sequestri nel 2024, quando un’inchiesta giudiziaria ha scoperto tra gli utenti trafficanti di droga e vittime di truffe sentimentali che volevano dare dei soldi a un amante virtuale. “Questi apparecchi possono servire per fare versamenti immediati e anonimi a chiunque, anche a organizzazioni terroristiche”, avverte un esperto del settore.