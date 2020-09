Le conseguenze della pandemia sono state disastrose in tutto il mondo, ma in paesi estremamente poveri come l’Eritrea, dove i generi alimentari di base sono razionati nei negozi gestiti dal partito al potere, le conseguenze della chiusura sono state enormi. Le élite del paese, che detengono un potere assoluto, già da vent’anni paralizzano lo stato. Oggi le famiglie che hanno parenti all’estero contano solo sulle rimesse per sopravvivere (nonostante i tassi di cambio fissati dal governo siano estremamente sfavorevoli). I più sfortunati, senza familiari nella diaspora, soffrono ancora di più.

Il Government response stringency index (Grsi, indice della severità della risposta dei governi) è stato elaborato da alcuni ricercatori dell’università di Oxford per comparare le misure adottate dai diversi paesi contro la pandemia da covid-19. L’indice usa nove indicatori per classificare la severità dei provvedimenti, dalla chiusura delle scuole e dei luoghi di lavoro al divieto di viaggiare. Il paese che è stato più a lungo in cima alla classifica è l’Eritrea.

Praticamente senza servizi, con temperature che raggiungono facilmente i 45 gradi e tempeste di sabbia molto frequenti, a Sawa i ragazzi eritrei entrano ufficialmente in un meccanismo di schiavitù. Il programma di un anno affianca allo studio le esercitazioni militari. Dopo un anno nel campo, gli allievi sostengono un esame di diploma che deciderà della loro sorte: andare all’università o entrare nell’esercito, senza via d’uscita. La scuola è stata descritta dalla responsabile per il Corno d’Africa di Human rights watch, Laetitia Bader, come l’elemento “al cuore del sistema repressivo di controllo della popolazione”.

Quindi l’intero paese è fermo, ma ci sono pur sempre delle eccezioni. Nei mesi scorsi il presidente Isaias Afewerki ha compiuto tre viaggi internazionali, in Etiopia, Sudan ed Egitto, insieme a numerosi collaboratori. Afewerki ha anche ricevuto a luglio il primo ministro etiope Abiy Ahmed e a settembre il presidente del consiglio sovrano del Sudan, il generale Abdel Fattah al Burhan. Prima di questi incontri il presidente era stato assente per più di due mesi dalla scena pubblica, facendo nascere le solite ipotesi su una sua malattia o la sua morte.

Da quando è esplosa la pandemia di covid-19, molti governi hanno liberato migliaia di detenuti e adottato misure per garantire il distanziamento tra i reclusi. La diaspora eritrea ha implorato il governo di Asmara di rilasciare i prigionieri di coscienza e di ridurre il sovraffollamento a Sawa.

All’inizio di aprile Hagos “Kisha” Gebrehiwet, il responsabile degli affari economici del Fronte popolare per la democrazia e la giustizia (il partito al potere), in un seminario online ha dichiarato che il campo di Sawa e le prigioni sono i centri per la quarantena più sicuri perché sono isolati. Circa tre mesi dopo, Sawa ha ospitato due capi di stato, accompagnati dalle loro mogli e dai rispettivi entourage. A luglio il primo ministro etiope, Abiy Ahmed, nel tentativo di sviare l’attenzione dalle crisi domestiche, è andato a visitare Sawa per assistere alle prove della “parata dei diplomati”.

Un mese dopo, a metà agosto, a Sawa si è tenuta la cerimonia di conferimento dei diplomi, trasmessa in diretta tv. È un’occasione a cui il presidente Isaias Afewerki non manca mai. Nel corso dell’evento nulla faceva pensare che ci fosse una pandemia in corso.

Sempre ad agosto, nel mezzo del più rigido lockdown, gli studenti del penultimo anno delle superiori sono stati richiamati in classe per recuperare i mesi perduti, in quello che il ministro dell’informazione ha definito un “parziale allentamento delle restrizioni”. Ma il rientro degli studenti è stato l’unica forma di allentamento a materializzarsi.

Finta emergenza

Secondo le dichiarazioni ufficiali del ministero della sanità eritreo, gli ultimi casi di covid-19 registrati nel paese sono quelli di cittadini rientrati dai paesi vicini. Dall’inizio di giugno non si registrerebbero più contagi a livello locale. Eppure le restrizioni non sono state mitigate e sono stati predisposti nuovi centri per la quarantena dei cittadini di rientro dai paesi confinanti. Sembra che la pandemia sia stata una benedizione per il regime, che è sempre in cerca scuse per tenere isolata la popolazione.

In Eritrea oggi non c’è un’emergenza. Il paese vive sotto un assedio politico autoimposto. I genitori eritrei non sanno bene quale sarà il destino dei loro figli, solo che la scuola dovrebbe ricominciare nel mese di settembre. In un sistema statale precario e basato sull’improvvisazione, la carestia ha cominciato a colpire duramente e l’unica risposta delle autorità è stata rafforzare il confinamento.