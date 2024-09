Il concetto di quoziente d’intelligenza per gli esseri umani nasce ufficialmente nel 1912, introdotto dallo psicologo tedesco William Stern. La definizione che ne dà il dizionario della lingua italiana De Mauro è: “indice dello sviluppo mentale, dato dal rapporto fra età mentale, determinata mediante particolari test psicologici, ed età cronologica”. Si abbrevia con la sigla qi (iq in inglese).

Le matrici di Raven sono uno dei test psicologici più famosi per la misurazione del qi. Funzionano così: chi si sottopone al test deve rispondere, in un tempo predefinito, a una serie di quesiti a scelta multipla. I quesiti non sono verbali ma visivi. Ogni domanda, infatti, è come una tabella 3x3. Le prime otto caselle della tabella contengono dei simboli, l’ultima casella in basso a destra è vuota. Bisogna rispondere scegliendo una fra sei possibili opzioni. La risposta corretta è univoca ed è quella che completa la sequenza secondo un criterio logico che unisce i primi otto simboli con il nono. La prima tabella dovrebbe essere molto facile per tutti, poi la difficoltà cresce. Il punteggio che si ottiene viene misurato secondo una scala. La più utilizzata è la scala Cattell. 100 è il valore della media. Chi ottiene un punteggio superiore a 100 ha, dunque, un punteggio sopra la media.

John Raven, lo psicologo che ha creato queste matrici, e Raymond Cattell, lo psicologo che ha inventato la scala di misurazione, hanno cercato di lavorare in modo che i test per il qi fossero culture fair. Cioè, per renderli indipendenti dalle influenze culturali. In realtà non lo sono affatto: è vero che, essendo domande visive e non verbali, le matrici di Raven si liberano del problema linguistico, ma simboli e disegni possono significare cose diverse in culture diverse e questo può influenzare le risposte. Poi è provato che i risultati che si ottengono sono associati a vari fattori ambientali, fra cui lo stato socioeconomico di provenienza, la nutrizione, l’ambiente della crescita e dello sviluppo di una persona. In altre parole: se sei ricca e hai accesso a ottime risorse materiali e educative, se vivi in un ambiente sereno e stimolante, se parti da una situazione di privilegio è più probabile che i risultati dei tuoi test siano migliori e dunque che il tuo qi risulti più alto.

Non solo: i risultati di un test variano a seconda dei momenti. Può essere che una persona ottenga un punteggio di 95 facendo il test un giorno, risultando sotto la media. Poi, però, può ripetere il test in un altro momento e ottenere 110. Questo perché tutto ciò che riguarda le misurazioni di capacità umane – fisiche o intellettive che siano – dipende fortemente anche da come stiamo in quel preciso momento. Peraltro, una persona potrebbe imparare a fare quel tipo di test, allenandosi, e dunque migliorare le proprie prestazioni col tempo.