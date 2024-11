Le intelligenze artificiali generative non sono infallibili. Questo è, probabilmente, lo scoglio più grosso da superare se vogliamo immaginare di usarle come assistenti. Si tratta di un cambio di paradigma importante rispetto al modo in cui tendiamo a pensare alla tecnologia più avanzata e a come ce l’ha raccontata la fantascienza. Questo dipende anche, in parte, dalla nostra esperienza con le tecnologie. L’esempio più semplice e meccanico che possiamo fare è questo: se uso una tastiera mi aspetto che scriva esattamente le lettere che digito. Almeno finché la tastiera non si rompe.

Allo stesso modo, se uso una calcolatrice per far di conto mi aspetto che il risultato sia sempre corretto. Ma anche questo è vero soltanto in parte: se inserisco troppe cifre rispetto alla capacità della calcolatrice ottengo un’approssimazione, cioè un risultato quasi esatto ma con un errore.