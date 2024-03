Erano insomma ricostruite la vita politica di Berlinguer, la sua dimensione privata e quella internazionale, e naturalmente gli anni della sua segreteria tra il 1972 e il 1984. Furono tempi difficili per l’Italia, colpita duramente dalle stragi fasciste e dal terrorismo. Ma furono anche gli anni della costruzione dello stato sociale e dell’affermazione dei diritti, di cui il Pci fu protagonista, per quanto all’opposizione, “poiché all’epoca”, osserva Ugo Sposetti, presidente dell’associazione Enrico Berlinguer, “le riforme passavano per il parlamento, e non venivano imposte a forza di decreti come succede oggi”.

La coda per entrare era lunga anche domenica 25 febbraio, ultimo giorno della mostra su Enrico Berlinguer, organizzata a Roma dall’associazione che porta il suo nome. Alla fine, nei poco più di due mesi di apertura sono stati più di 65mila i visitatori: una moltitudine forse inattesa in queste proporzioni, che mostra il sentimento ancora vivo per uno dei politici più amati a sinistra. Ma che forse racconta molto anche dell’aria che tira in quel campo di questi tempi.

In mostra c’era un pezzo di storia italiana, ma a sorprendere è stata soprattutto la cronaca, per così dire, e dunque proprio la grande folla di persone che ha attraversato quei due padiglioni fin dal 15 dicembre 2023, quando l’esposizione è stata inaugurata. Non si è trattato di una folla animata da nostalgie o reducismo. Non del tutto, almeno. Molti sono stati i giovani, moltissime le ragazze. “I primi giorni”, racconta Sposetti, “sono venute soprattutto persone di una certa età. Dopo l’epifania l’età si è abbassata”.

Secondo Sposetti, “che ci sia voglia di politica tra i ragazzi è evidente. Lo dicono le manifestazioni di questi giorni”. D’altra parte, “di fronte alle guerre”, aggiunge, “i leader sanno parlare solo di armi. Non c’è una parola in difesa delle bambine e dei bambini che di quelle guerre sono vittime”. Ed è una cosa che Sposetti ripete più volte, e ogni volta torna a sorprendersi. “Forse è così”, dice, “perché la mia generazione ha vissuto i racconti familiari di due guerre”. O invece è così, come qualcuno ha scritto nel grande libro delle firme della mostra, perché “oggi manca un partito e un’idea della politica come ricerca, ascolto e partecipazione”.

È un’osservazione piuttosto fondata, a maggior ragione in un momento come quello attuale in cui la sinistra, anche quando vince come è appena successo in Sardegna, dà comunque la sensazione di faticare a costruire un orizzonte politico vero e proprio. E, invece di inseguire pensieri lunghi, continua ad animarsi solo attorno a singole battaglie, senza una prospettiva che le trasformi in un’idea di società.

Si tratta evidentemente dell’estrema conseguenza della crisi politica che nei primi anni novanta del novecento spazzò via idee e partiti popolari, sostituiti rapidamente da strutture verticali costruite attorno a leader carismatici. Venne meno così la dimensione comunitaria della politica, che diventò strumento di affermazione personale, mentre gli avversari si trasformarono in nemici tout court. In questo nuovo contesto, che è quello della cosiddetta seconda repubblica, una sinistra sempre più evanescente smise perfino di difendere la propria storia, spesso la rimosse, accontentandosi di una visione monocorde della realtà. Per questo, una volta trasformata la politica in un’ossessione tattica, iniziò a sfuggire ogni complessità, ogni possibilità critica, ogni ipotesi alternativa a quella dominante. “There is no alternative”, non c’è alternativa, ripeteva non a caso la premier inglese Margaret Thatcher negli stessi anni in cui la destra conservatrice stava cominciando a costruire il mondo neoliberista in cui ancora oggi viviamo.

C’è stato invece un tempo in cui la sinistra non aveva paura delle idee, dai diritti civili al lavoro, al Medio Oriente. In mostra per esempio c’erano anche due foto di Berlinguer insieme a Yasser Arafat, leader dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp), all’epoca non ancora premio Nobel per la pace. Furono scattate entrambe a Roma nel 1982. In quegli stessi mesi il segretario del Pci affermò che “il fatto che la lotta dei palestinesi si esprima anche in forme terroristiche, e come tali da respingere e da condannare, non può far dimenticare il dramma di questo popolo senza territorio, senza stato, privato di identità nazionale, e non può far dimenticare le responsabilità di coloro, come i dirigenti dello stato di Israele, che cercano di cancellare questa realtà con i metodi della repressione e della rappresaglia di massa”.