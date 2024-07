Sulla spiaggia di Bellaria-Igea Marina (Rimini) all’alba si tengono sedute con arpe angeliche, campane tibetane, suoni del benessere, bagni di gong e canti mantra (1). A San Pietro di Feletto (Treviso) un’azienda vinicola propone brunch con sessioni di mindfulness e degustazioni di prosecco (2). A Buttigliera (Asti) un’azienda agrituristica propone percorsi di liberazione dallo stress attraverso il lavoro nei campi (3). In Valdarno (Arezzo) gli psicologi itineranti su un camper hanno fatto oltre duecento visite in tre mesi (4). In Calabria da settembre ci saranno psicologi in tutte le scuole (5). In Brianza un’associazione di vittime di incidenti stradali ha chiesto ai comuni di dotarsi di psicologi del traffico (6), cioè professionisti che studiano i comportamenti degli automobilisti (7). A Roma un fumettista ha pubblicato un graphic novel terapeutico contro ansia, paura e rabbia (8). A Firenze uno psicoterapeuta è stato nominato assessore al welfare (9) e un altro psicoterapeuta ha superato il milione di follower sui social proponendo ai giovani il lato buono delle cose (10). In Lombardia si è toccato il record di 3,6 milioni di confezioni di ansiolitici vendute in un anno (11). A Padova un’infermiera falsificava ricette per acquistare ansiolitici (12).

A Pordenone un uomo si è rivolto a un centro antiviolenza per imparare a gestire l’aggressività verso le donne e non finire come Filippo Turetta, il femminicida di Giulia Cecchettin (13). A Roma un uomo in ambulanza ha cercato di violentare un’infermiera dentro l’autolettiga (14). A Milano un cliente di un ostello ha cercato di violentare una turista (15). A Otranto (Lecce) un uomo ha cercato di violentare una minorenne in spiaggia (16) e nella stessa provincia, a Melendugno, un’altra minorenne ha denunciato di essere stata violentata dall’animatore di un villaggio turistico (17). Una donna è stata violentata a Vimercate (Monza) (18), una a Pisa (19), una a Milano (20) e una a Eboli (Salerno) (21). A Savona un uomo di 68 anni ha ucciso la sua compagna (22).

A Cesena i pesci del torrente Cesuola sono morti di caldo (23). Il caldo ha ridotto del 90 per cento i pesci del lago di Garda (24) incidendo drasticamente sulla loro riproduzione (25) (26). Nell’Adriatico per il caldo sono arrivati dai mari tropicali i temibili pesci scorpione (27) (28). In Sicilia per il caldo è scomparso un terzo lago (29) mentre per la siccità sono morti anche molti fichi d’India (30). A Venezia per il caldo un gondoliere si è buttato in un canale (31). A Fabbrico (Reggio Emilia) (32) e ad Ancona (33) gli operai sono entrati in sciopero perché lavoravano con temperature troppo alte. A Carrara il capo degli industriali ha ironizzato sui cavatori di marmo dicendo che hanno caldo di venerdì (34). A Roma un noto cardiologo ha detto che quando fa molto caldo è sconsigliabile mangiare la carbonara (35).

Nel carcere di Cagliari con una temperatura di 43 gradi i detenuti stanno in quattro in una cella di sei metri per due senza ventilatori (36). Nel carcere di Trieste è scoppiata una rivolta per il caldo e il sovraffollamento (37). Ci sono state rivolte, proteste e aggressioni anche nelle carceri di Torino (38), Aosta (39), Cuneo (40), Viterbo (41), Vercelli (42), Ivrea (43), Foggia (44) e Pescara (45). A Brescia i detenuti hanno scritto una lettera aperta ai vertici dello stato chiedendo una pena umana e dignitosa (46). Ci sono stati altri tre suicidi in cella, uno a Venezia (47), uno a Monza (48) e uno a Verona (49) mentre a Latina un detenuto che stava impiccandosi è stato bloccato dagli agenti (50).

A Ventimiglia (Imperia) un camionista ha preso a cinghiate ragazze e ragazzi migranti che si erano nascosti nel suo tir per passare in Francia (51). Su una spiaggia di Sant’Antioco (Cagliari) i bagnanti sotto gli ombrelloni hanno offerto cibo e acqua a una decina di migranti arrivati dall’Algeria con un barchino (52).

A Ortona (Chieti) arriverà tra pochi giorni la nave di soccorso migranti Sea-Eye 4 (53) che mentre salvava dei naufraghi è stata circondata dalle motovedette donate dall’Italia alla cosiddetta guardia costiera libica, i cui uomini hanno minacciato gli operatori dell’ong e hanno dato fuoco al barchino appena abbandonato dalle persone migranti (54). A Torino molti immigrati devono registrarsi all’anagrafe come senza fissa dimora perché pagano affitti in nero o in locali irregolari (55). A Gallarate (Varese) le famiglie di immigrati che vivevano in uno stabile abbandonato sono state sgomberate e mandate a dormire tutte insieme in una palestra (56). A Serravezza (Lucca) è stato onorato con una cerimonia il monumento al migrante, che però si riferisce agli italiani emigrati all’estero (57).