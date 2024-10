A Roma un uomo è finito in carcere per un errore dell’intelligenza artificiale di un sistema di riconoscimento facciale collegato a una telecamera di una gioielleria (1). A Milano il comune vuole acquistare un sistema di intelligenza artificiale per individuare e multare chi usa lo smartphone mentre guida (2). A Napoli una testata giornalistica ha sottoposto ChatGpt a una prova di dialetto napoletano concludendo che il software ha svolto il lavoro in modo più che sufficiente (3). A Milano alcuni giornalisti hanno usato l’intelligenza artificiale per realizzare un’intervista virtuale con il ciclista Luigi Ganna, morto nel 1957, il quale si è rammaricato per non aver potuto usare le attuali biciclette tecnologiche (4). A San Benedetto del Tronto (Ascoli) un esperto di economia ittica ha avvisato i pescatori che l’intelligenza artificiale troverà da sola le aree di mare più pescose (5). In una scuola di Lecco è partito un progetto per usare in classe l’intelligenza artificiale (6) fornita da Google (7).

In una scuola di La Spezia un professore si è accorto che dal controsoffitto cadevano calcinacci e ha fatto evacuare l’aula, dove subito dopo il controsoffitto è crollato (8). A Roma una scuola dell’infanzia è stata chiusa per la presenza di serpenti e topi (9). A Lecce durante un incontro scuola-famiglia una donna ha preso a pugni una professoressa perché riteneva che avesse dato al figlio un voto troppo basso (10). In una scuola di Carrara uno studente di 15 anni ha salvato la vita di una bidella che stava per essere soffocata da una merendina praticandole una manovra appresa dalla madre infermiera (11). Alle isole Tremiti (Foggia) la scuola elementare ha riaperto dopo vent’anni grazie a una maestra precaria che ha accettato l’incarico (12) trasferendosi in un paese di 131 abitanti (13). A Trapani il 10,47 per cento dei ragazzi non finisce gli studi, facendo della città siciliana quella con la più alta dispersione scolastica in Italia (14).

In Abruzzo l’84 per cento dei ginecologi degli ospedali pubblici non pratica l’interruzione di gravidanza, facendo della regione quella dove è più difficile abortire in Italia (15). A Perugia una donna ha denunciato di aver vissuto un’odissea girando per tre diverse strutture sanitarie per ottenere l’interruzione di gravidanza (16). A Torino c’è stata una manifestazione di donne contro la cosiddetta “stanza dell’ascolto” dell’ospedale Sant’Anna dove gli antiabortisti cercano di convincere le donne a non interrompere la gravidanza usando a questo scopo soldi pubblici (17). A Rapallo (Genova) un uomo che non aveva ottenuto l’eutanasia si è tolto la vita acquistando un kit per il suicidio sul dark web (18). A Vicenza un uomo con un grave tumore ha rivelato di essere andato in Svizzera per ottenere cure palliative con l’Lsd (19) e l’Associazione Coscioni ha chiesto che le terapie psichedeliche vengano autorizzate anche in Italia (20).

A Vernio (Prato) una donna di 82 anni ha soffocato con un cuscino il marito malato di Alzheimer (21). Nell’ospedale di Baggiovara (Modena) è in corso l’Alzheimer fest che prevede momenti di svago e la cena finale “Non ti scordar di me” (22). A Bergamo per la Festa dei nonni i gelatai hanno regalato agli ospiti delle rsa centinaia di coni e coppette con un gusto a basso indice glicemico (23). A Peschici (Foggia) una gelateria ha iniziato a proporre il gusto alle cime di rape perché è adatto all’autunno (24). A Milano gli operatori della moda hanno convenuto che quest’autunno bisogna avere nell’armadio almeno un capo bordeaux (25), giacche in stile navajo (26) e cardigan da abbinare ai jeans (27), mentre per quanto riguarda il beauty il rossetto dev’essere color vinaccia o castagna (28).

Decine di sagre della castagna sono in corso o in programma in tutta Italia (29) (30) (31) (32) (33) (34) ma quest’anno il raccolto sarà scarso a causa delle piogge e del cambiamento climatico (35). In Piemonte quest’anno la ricerca del tartufo partirà in ritardo a causa del cambiamento climatico (36). Sul Monte Rosa il ghiacciaio Belvedere si ritira di 15 centimetri al giorno a causa del cambiamento climatico (37). Il ghiacciaio del Cervino si è spostato a causa del cambiamento climatico, il che ha creato qualche problema di confine tra Italia e Svizzera dato che la linea di divisione tra i due paesi è fissata sul crinale del ghiacciaio stesso (38). A Milano un collettivo artistico ha inscenato una performance danzante davanti alla stazione centrale per sensibilizzare sul cambiamento climatico (39).

A Bologna ogni giovedì sera una cinquantina di persone si ritrovano per ballare il tango sotto i portici (40). A Firenze un centro di danza organizza un festival sulla democrazia del corpo e la gestualità verso le persone fragili (41). A Moncalieri (Torino) è in corso la Festa nazionale della trippa (42). Ad Asso (Como) è in corso la Festa del cavallo che prevede show di stalloni, pony e frisoni (43). A Comiso (Ragusa) un cavallo imbizzarrito si è liberato della carrozzina a cui era legato e ha scatenato il panico tra i passanti (44). Nel centro di Roma un cavallo che trainava una carrozzina per turisti è rimasto ferito in un incidente stradale (45).

A Roma un turista che aveva immerso i piedi nella Fontana di Trevi ha preso una multa di 550 euro (46). A Venezia una turista è scivolata in un canale ed è stata portata a riva dal pizzaiolo del ristorante in cui aveva appena pranzato (47). A Fiumicino (Roma) il nuovo porto turistico finanziato con i soldi per il Giubileo ospiterà la nave da crociera più grande del mondo (48) che è lunga 365 metri, con sette piscine e un parco acquatico (49). Nel porto di Ravenna entrerà in servizio una nave interamente dedicata alla raccolta della plastica in mare (50). Nel mar Adriatico è in navigazione un cargo con otto container di munizioni esplosive destinate a Israele, cosa che ha provocato le proteste di Amnesty international Italia (51).