Ad Altamura (Bari) due donne con più di ottant’anni sono diventate famose sui social network per il pane che fanno artigianalmente e la Cnn ha dedicato loro un servizio televisivo (1). Grazie ai social network in diverse città italiane è diventato di moda il fufu, un tipo di pane semisolido e colloso proveniente dall’Africa occidentale (2) (3). A Milano un panino al bar costa in media sei euro (4). Pescara è la città italiana dove la pizza costa meno (5). A Padova due pasticcieri sono stati denunciati perché vendevano “panettoni artigianali” che in realtà avevano comprato al supermercato (6). In provincia di Catania un pasticciere è stato denunciato perché comprava panettoni industriali e li rivendeva scrivendo sulla confezione che erano fatti con il pistacchio di Bronte e il cioccolato di Modica, benché nessuno dei due ingredienti fosse presente (7). A Viareggio (Lucca) una nota pasticceria ha fatto sapere che non venderà più dolci con fontane luminose a seguito della strage di ragazzi avvenuta a Crans-Montana (8). Durante le festività natalizie in Italia sono stati spesi quasi seicento milioni di euro in panettoni (9). Ad Arezzo una catena di panetterie impacchetta i suoi prodotti in buste di carta su cui è stampato un testo di Mussolini (10). Roma è stata tappezzata di manifesti per promuovere una manifestazione neofascista (11). A Milano una famiglia ebrea ha trovato un foglio di carta con una svastica sul parabrezza dell’auto lasciata nel parcheggio condominiale (12). A Lonate Pozzolo (Varese) circa cinquecento neonazisti provenienti da diversi paesi d’Europa si sono ritrovati per il concerto di una band tedesca e le grida “Sieg heil” hanno echeggiato più volte durante la notte (13). A Udine si è tenuta una ronda di neofascisti contro i migranti accusati di “togliere le strade al popolo” (14).

A Pordenone gli organizzatori del tradizionale falò d’inizio anno chiamato “Pan e vin” hanno inserito nella filastrocca della festa alcune frasi contro i migranti, tra cui “pan e vin e mal de pansa, de foresti ne gavemo abastansa; i fa sempre un gran rebalton, xe ora che torni un fià de remigrasion” (15). A Piacenza si terrà una manifestazione dell’estrema destra per la remigrazione (16). All’Aquila i monaci celestini sono stati duramente attaccati dall’amministrazione comunale per aver aperto una chiesa ai migranti senza tetto, offrendo loro un rifugio notturno dopo settimane in cui trascorrevano la notte al gelo (17) (18). A Savona sono sbarcati 33 migranti salvati nel Mediterraneo da un’ong e alcuni di loro presentavano segni di percosse e bruciature subite durante il transito in Nordafrica, mentre altri hanno avuto bisogno di sostegno psichiatrico (19). All’Aquila sarà eseguita una perizia psichiatrica sui due genitori neorurali di Palmoli (Chieti) i cui figli sono stati trasferiti in una casa-famiglia (20). A Bologna si terrà una mostra sul rapporto tra follia e creatività con opere provenienti dagli archivi di diversi ex ospedali psichiatrici (21). A Livorno una donna di quarant’anni si è suicidata nel reparto psichiatrico dell’ospedale (22). A Verona si è tenuta un’iniziativa in piazza contro gli abusi psichiatrici e i trattamenti sanitari obbligatori (23), e un’ex infermiera di un reparto psichiatrico ha denunciato la prassi di legare i malati ai letti impedendogli anche di parlare con i parenti (24). A Treviso un uomo è stato forzatamente ricoverato in psichiatria perché durante la sfilata della befana ha importunato il sindaco chiedendogli una casa (25). A Trieste il sindaco ha pubblicato sui social media un fotomontaggio che rappresenta Elly Schlein vestita da befana che impugna una scopa (26). Ad Artogne (Brescia) in un verbale del consiglio comunale il sindaco è stato chiamato “podestà” (27). La sindaca di Celle San Vito, comune di 142 abitanti in provincia di Foggia, ha respinto la proposta di fusione con il vicino comune di Castelluccio Valmaggiore perché vuole “mantenere il patrimonio identitario” del paese (28). Il sindaco di Terracina (Latina) ha candidato il suo comune a capitale del mare 2026 facendo arrabbiare il suo omologo della vicina Gaeta, che aveva già avanzato la candidatura da settimane (29) (30). A Lamezia Terme (Catanzaro) il sindaco è accusato di aver definito “straccioni” gli abitanti di un quartiere che avevano protestato per la mancanza di luminarie natalizie nelle loro strade (31) (32). A Rovigo la sindaca ha vietato la creazione di un cimitero musulmano anche se la comunità islamica aveva proposto di costruirlo a spese proprie (33) (34). A Isernia il sindaco ha trascorso le feste in una tenda davanti all’ospedale per protestare contro i tagli alla sanità nel Molise (35).

A Monopoli (Bari) un ospedale d’avanguardia con trecento posti letto è pronto da sei mesi ma non è stato ancora aperto perché manca una certificazione della regione Puglia (36). Nell’ospedale di Nuoro diverse persone devono stare sulle barelle in corsia perché mancano i posti letto (37). A Milano l’ospedale Niguarda, che sta curando gli ustionati di Crans-Montana grazie alla sua banca di tessuti epidermici, ha lanciato un appello per aumentare le donazioni di pelle (38). L’ospedale di Pisa è stato condannato a risarcire con quasi mezzo milione di euro una donna sottoposta a pesanti cicli di chemioterapia dal 2007 al 2011 per un tumore che in realtà non aveva (39). A Firenze il tribunale ha condannato due veterinari a risarcire il proprietario di un cane a cui non avevano diagnosticato un tumore (40) (41). A Ravenna un’associazione ha protestato perché in un centro d’accoglienza è stato proibito a una donna ucraina di portare il suo cane, con il quale era fuggita allo scoppio della guerra (42). A Milano un’associazione ha lanciato una campagna in molte città per l’adozione di cani e gatti anziani: ai nuovi proprietari sarà regalato cibo per animali sufficiente per un anno (43). Vicino a Pesaro tre lupi hanno divorato un gatto (44). A Bonate Sotto (Bergamo) un branco di lupi ha mangiato cinque pecore (45). A Mariano (Parma) un branco di lupi ha sbranato un cane (46). A San Giovanni Marignano (Rimini) un branco di lupi ha ucciso un pony e un asino (47). Un lupo argentato è stato fotografato su una scogliera del Cilento (Salerno) (48). All’aeroporto di Rimini sono stati cancellati alcuni voli perché un branco di lupi era entrato nell’area dello scalo (49) (50). All’aeroporto di Brindisi dozzine di passeggeri hanno occupato la pista per protestare contro il dirottamento in Puglia di due voli diretti a Tirana, in Albania, dove era in corso una tempesta (51) (52). All’aeroporto di Pisa alcuni passeggeri hanno picchiato un’hostess perché non aveva permesso di portare in cabina diversi bagagli fuori misura (53) (54). L’aeroporto militare di Viterbo diventerà uno scalo civile destinato al turismo low cost diretto a Roma (55).

A Pesaro il presidente degli albergatori si è lamentato per l’assenza di turisti nel periodo natalizio e ha detto che nessuno conosce la sua città (56). Il consolato del Qatar a Milano ha messo in guardia i turisti qatarioti sul rischio di furti o rapine nel capoluogo lombardo (57). A Roma dal mese prossimo vedere la fontana di Trevi costerà due euro per i turisti mentre rimarrà gratis per i romani (58). In Abruzzo la giunta regionale ha lanciato un piano per attirare i turisti appassionati di vino (59). Il lambrusco emiliano sarà il vino del 2026 a livello globale, secondo uno studio di Bloomberg (60). Gli imprenditori vinicoli del Chianti sono andati in Nigeria per lanciare il loro vino, puntando su milioni di potenziali consumatori (61). Il comune di Rovato (Brescia), che si trova nella zona collinare del Franciacorta, è in lite con il consorzio dei produttori del vino che non vuole accettarlo tra i territori con diritto al marchio (62) (63). Il comune di Manduria (Taranto) ha ricevuto una diffida dall’avvocato di Jannik Sinner perché il volto del tennista era stato usato senza permesso sulle etichette del noto vino locale (64). Il prosecco del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia è il vino di cui è rimasta più giacenza nelle cantine italiane (65). L’azienda sanitaria dell’Alto Adige ha promosso una “challenge” per non bere vino né altri alcolici per un mese dopo il periodo natalizio (66). Un treno diretto a Verona e proveniente dal Tirolo è stato fermato, disattivando la linea, quando i responsabili delle ferrovie austriache si sono accorti che il macchinista italiano era ubriaco e ignorava le segnalazioni (67). A Massa quattro sindacalisti della Cgil e quattro studenti hanno ricevuto una multa di trecento euro a testa per aver attraversato i binari della stazione durante una manifestazione per Gaza (68). Dal prossimo giugno un treno notturno collegherà Milano con Amsterdam con partenza alle 19 dal capoluogo lombardo e arrivo il mattino alle 9 nella capitale olandese (69). Alla stazione di Piacenza una donna ha bloccato un intercity notturno tra Milano e Lecce perché i controllori non le hanno permesso di viaggiare con il cane in una cabina letto condivisa con altri passeggeri (70). Alla stazione di Torino Porta Nuova ha chiuso l’ultima edicola (71).