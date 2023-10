L’olio d’oliva ha registrato forti rincari a causa del crollo della produzione: nell’ultimo anno il prezzo di una tonnellata d’olio d’oliva vergine è passato da 70mila a più di 85mila dirham (circa 7.765 euro); l’olio extravergine vale circa centomila dirham alla tonnellata, rispetto agli 85mila del 2022. Non sono estranei alle difficoltà del Marocco, uno dei dieci principali produttori mondiali, gli effetti della crisi climatica: le estati più calde del solito e gli inverni non abbastanza freddi rallentano la crescita delle piante e riducono i raccolti.

Gli effetti dell’estate eccezionalmente calda e secca si aggiungono a quelli della guerra in Ucraina, amplificando le difficoltà dei paesi europei in diversi settori chiave

L’olio d’oliva non è l’unico prodotto agricolo marocchino di cui sono limitate le esportazioni. A febbraio sono state sospese temporaneamente le vendite di pomodori, cipolle e patate verso l’Africa occidentale. L’obiettivo è sempre quello di contrastare l’impennata dei prezzi. Ma la misura non ha prodotto effetti soddisfacenti, sottolinea Le Monde: a Casablanca un chilo di pomodori costa fino a 12 dirham, quasi tre volte di più del normale. Alla fine agosto il governo ha stimato l’aumento medio del prezzo dei prodotti alimentari in Marocco al 10,4 per cento rispetto allo stesso mese del 2022. I coltivatori sostengono che non dovrebbe andare meglio con il blocco delle esportazioni di olio, visto tra l’altro che la situazione è critica non solo in Marocco.

Anche in Spagna e in Italia, i leader mondiali del settore, il caldo estremo ha colpito i raccolti: il 12 ottobre un chilo di olio extravergine costava nove euro alla borsa spagnola di Jaén, mentre un anno fa valeva meno di sei euro.

Il problema dei limiti alle esportazioni riguarda molti altri prodotti alimentari. Per esempio il riso e lo zucchero. Il 19 ottobre il governo di New Delhi ha introdottorestrizioni alle esportazioni di diverse varietà di zucchero, perché l’eccessiva riduzione delle precipitazioni (al livello più basso degli ultimi cinque anni) ha danneggiato il raccolto di canna da zucchero. Dal momento che il paese asiatico è il secondo produttore mondiale del settore, la sua decisione è destinata a ridurre la disponibilità di zucchero a livello globale, facendo salire ulteriormente i prezzi del prodotto, che a settembre erano già al livello più alto dal 2011.

Nel frattempo, però, ha ridotto le limitazioni alle esportazioni di riso. Il 25 agosto New Delhi aveva introdotto limiti alla vendita di riso in altri paesi, sostenendo che la misura serviva a garantire la sicurezza alimentare del paese. Il governo aveva annunciato un’imposta del 20 per cento sul riso parboiled, con effetto immediato. Attualmente il paese asiatico ha una quota del 40 per cento nel commercio mondiale di riso. I prezzi del cereale, un alimento base per metà della popolazione del pianeta, è ai livelli più alti degli ultimi quindici anni.