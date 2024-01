La Cina sprofonda nella deflazione man mano che la domanda di beni e servizi s’indebolisce, scrive il Wall Street Journal. Con molte persone preoccupate dalle prospettive economiche e quindi meno inclini a spendere, a dicembre nel paese asiatico i prezzi al consumo sono scesi per il terzo mese consecutivo, mentre quelli applicati dalle aziende manifatturiere sono arretrati per il quindicesimo mese di fila. In tutto il 2023 le esportazioni sono diminuite del 4,6 per cento e, per la prima volta dal 2019, sono calati anche i carichi marittimi diretti verso gli Stati Uniti, un chiaro segnale che la domanda di prodotti cinesi arretra su alcuni grandi mercati. Gli economisti della banca statunitense Morgan Stanley parlano della “più lunga e profonda” deflazione in Cina dalla crisi finanziaria asiatica del 1998, quando i paesi dell’area entrarono in recessione e impiegarono vari anni per riprendersi.

La deflazione, cioè la diminuzione generalizzata dei prezzi, è un fenomeno che deriva da un contesto di crescita negativa o in forte rallentamento, in cui la domanda di beni e servizi si contrae, spingendo le aziende ad applicare dei ribassi per stimolare i consumatori. Insomma, è il sintomo di un’economia che tende pericolosamente al collasso. Spesso la conseguenza principale è un calo del fatturato, che costringe le imprese a tagliare i costi per le materie prime e i servizi, a ridurre il personale e a rinunciare a nuovi investimenti. Il più delle volte s’innesca un circolo vizioso che porta a un’ulteriore contrazione della domanda.

Il governo cinese è atterrito da questa prospettiva e sta moltiplicando gli sforzi per contrastare la riduzione dei prezzi e rilanciare l’economia, evitando una spirale simile a quella in cui cadde il Giappone all’inizio degli anni novanta. Pechino contava su un’inversione di tendenza liberando il paese dalle severe restrizioni contro il covid-19, ma non ci sono stati gli effetti sperati: nel 2023 il pil nazionale è cresciuto del 5,2 per cento, il dato più basso dal 1990 (a parte il periodo della pandemia).