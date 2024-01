Il 22 gennaio il colosso energetico statunitense Exxon Mobil ha avviato un’azione legale presso il tribunale di Houston, in Texas, contro due suoi azionisti che si battono per un’accelerazione dei piani d’uscita dell’azienda dalle fonti fossili, Arjuna Capital e Follow This. Come spiega il Financial Times, l’obiettivo è bloccare una mozione che la società d’investimento Arjuna Capital e il gruppo olandese di attivisti per il clima Follow This vogliono sottoporre alla prossima assemblea degli azionisti, prevista il 29 maggio, chiedendo di azzerare in tempi più brevi le emissioni del gruppo e quelle dei suoi clienti.

La Exxon sostiene che la mozione viola le regole della Securities and exchange commission (Sec, l’autorità di vigilanza della borsa statunitense). Dal momento che richieste simili erano già state bocciate dalla maggioranza degli azionisti nel 2022 e nel 2023, la Exxon ha deciso di appellarsi a una previsione della Sec secondo cui le proposte che non guadagnano consenso in un determinato periodo di tempo non possono essere ripresentate ogni anno. La multinazionale, inoltre cita il divieto della Sec di avanzare richieste che cercano di indirizzare nei minimi dettagli le scelte dei dirigenti. La decisione del tribunale dovrebbe arrivare entro il 19 marzo.

Attualmente la Exxon prevede l’azzeramento delle sue emissioni entro il 2050 e, a differenza di alcuni concorrenti europei, finora ha resistito alle pressioni per fissare un limite alle emissioni, che di fatto costringerebbe il gruppo a produrre meno petrolio e gas. La prima dichiarazione in cui riconosceva pubblicamente che le fonti d’energia fossili sono una delle cause del riscaldamento climatico risale al 2006, ma da allora l’azienda ha cercato per anni di ridimensionare il problema.