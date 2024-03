Nelle ultime settimane il prezzo dell’oro ha raggiunto quotazioni record attestandosi intorno ai 2.200 dollari all’oncia (31,1 grammi). Quest’impennata ha colto di sorpresa gli esperti. Molti ritengono che il rialzo sia legato alla previsione che le principali banche centrali, in particolare la statunitense Federal reserve (Fed), cominceranno presto a tagliare il costo del denaro. Di solito, infatti, il prezzo dell’oro sale quando i tassi d’interesse scendono e cala quando i tassi salgono: l’aumento dei tassi rende le azioni, i titoli di stato e altri investimenti più attraenti, mentre la loro diminuzione spinge gli investitori verso l’oro, considerato tradizionalmente il principale bene rifugio per i periodi di difficoltà finanziaria.

Di recente, tuttavia, Jerome Powell, il presidente della Fed, ha precisato che il suo istituto, prima di abbassare il costo del denaro, ha ancora bisogno di “un po’ più di evidenza” che l’inflazione stia davvero rientrando verso la soglia obiettivo del 2 per cento. Il 12 marzo i nuovi dati sull’andamento dei prezzi degli Stati Uniti hanno rivelato che a febbraio l’inflazione è salita leggermente al 3,2 per cento, mentre quella di base (l’indice calcolato escludendo i prezzi più volatili, come i prodotti alimentari e l’energia) è arrivata al 3,8 per cento.

Il rialzo dell’oro è considerato “curioso” o “misterioso” dagli esperti, soprattutto perché avviene in un periodo in cui c’è un diffuso ottimismo intorno alle condizioni dell’economia statunitense. L’euforia ha fatto salire alle stelle anche le quotazioni delle azioni e perfino quelle di un bene altamente speculativo come il bitcoin. Ha provato a dare una risposta Bob Henderson, esperto di borsa del Wall Street Journal intervistato nel podcast What’s News del quotidiano statunitense. Gli investitori, sostiene Henderson, si rifugiano nell’oro non solo “quando l’economia è in difficoltà, ma anche quando corre troppo e l’inflazione è considerata un pericolo”.

Oggi, però, sono decisivi anche altri fattori, aggiunge: varie banche centrali, spinte dall’aggravarsi dei rischi geopolitici, sono diventate grandi acquirenti di oro, soprattutto dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Inoltre, altre economie importanti non sono nelle stesse condizioni di quella statunitense: il Regno Unito, per esempio, è in recessione, mentre la Cina è alle prese con un’enorme bolla immobiliare e il crollo delle sue borse; in India, infine, l’economia va bene, ma le preoccupazioni per l’inflazione stanno spingendo molte persone a rifugiarsi nell’oro.