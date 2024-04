Gli Stati Uniti concederanno alla Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (Tsmc), il colosso taiwanese leader mondiale della produzione di semiconduttori, prestiti per cinque miliardi di dollari e sovvenzioni per 6,6 miliardi per la costruzione di tre impianti in Arizona, scrive Bloomberg. La decisione rientra nel piano di Washington per rafforzare la produzione nazionale di alcuni settori considerati strategici. In base all’accordo preliminare stipulato con il governo americano l’8 aprile, la Tsmc aprirà una terza fabbrica, in aggiunta alle due che erano già previste e che dovrebbero entrare in funzione nel 2025 e nel 2028. I tre impianti costeranno in tutto 65 miliardi.

Il progetto sarà finanziato grazie al Chips and science act (Chips act), una legge approvata nel 2022 dall’amministrazione guidata da Joe Biden per convincere le aziende di semiconduttori a portare i loro impianti negli Stati Uniti promettendo incentivi per almeno 280 miliardi di dollari. La Intel ha già firmato un accordo preliminare che prevede quasi venti miliardi tra prestiti e sovvenzioni, mentre la Samsung Electronics dovrebbe ricevere più di sei miliardi. Il dipartimento del commercio annuncerà a breve un accordo miliardario anche con la Micron Technology.

La quantità di fondi che la Casa Bianca sta mettendo a disposizione del Chips act è davvero impressionante. E lo è ancora di più la mole di finanziamenti assicurata da un’altra legge approvata nel 2022, l’Inflation reduction act (Ira), che si propone di attirare negli Stati Uniti le aziende specializzate in tecnologie innovative e sostenibili dal punto di vista ambientale. L’Ira aveva un bilancio iniziale di 391 miliardi di dollari, ma ora si prevede un conto di almeno mille miliardi. Tutti questi soldi serviranno a rafforzare l’economia statunitense e allo stesso tempo garantire la sicurezza nazionale, mettendo in gioco una quantità di risorse che nessun altro paese, eccetto la Cina, è in grado di spendere.