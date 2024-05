Nel 2023 negli Stati Uniti sono arrivate 3,3 milioni di persone in più rispetto a quelle andate via, quasi quattro volte i livelli dello scorso decennio. In Canada sono arrivati 1,9 milioni di immigrati, nel Regno Unito 1,2 milioni, in Australia 740mila. In Canada e in Australia, in particolare, il saldo migratorio netto è più che raddoppiato rispetto al periodo precedente la pandemia di covid-19. Nel Regno Unito è stato tre volte e mezzo quello del 2019.

“I paesi ricchi”, commenta l’Economist, “stanno registrando un boom migratorio senza precedenti” che, come tutti i grandi movimenti di persone, produce “rilevanti conseguenze economiche”. Molti esperti, tra cui la capo economista del Fondo monetario internazionale Gita Gopinath, sottolineano che l’immigrazione aiuta a risolvere la mancanza di manodopera in molti settori e rafforza la domanda di beni e servizi, aiutando quindi la crescita del pil. Da anni, inoltre, i nuovi arrivi permettono ai paesi ricchi di contrastare il calo demografico causato dall’invecchiamento della popolazione e dal rallentamento delle nascite.

Tuttavia, aggiunge il settimanale britannico, il boom migratorio sembra aver ridotto il pil pro capite, un indicatore con cui si misura il tenore di vita di un paese. In Australia, per esempio, è diminuito o è rimasto invariato per quattro trimestri consecutivi, nel Regno Unito per sette. In Canada nel 2023 è sceso del 2 per cento, il calo più vistoso tra i paesi ricchi. Dati simili sono stati rilevati anche in Germania, in Islanda e in Nuova Zelanda.