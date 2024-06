I prezzi del gas naturale in Europa sono ai livelli più alti degli ultimi sei mesi. Il 3 giugno l’indice Title transfer facility (Ttf), la quotazione sul mercato olandese usata come riferimento per l’intero continente, ha sfiorato i 39 euro al megawattora, il 13 per cento in più rispetto al dicembre 2023. La causa principale è stata un’interruzione imprevista all’impianto per il trattamento del gas di Nyhamna, in Norvegia. Qui arriva il gas estratto dai giacimenti di Ormen Lange, la cui produzione è fondamentale per il fabbisogno energetico del Regno Unito.

Contemporaneamente sono state bloccate le spedizioni al rigassificatore inglese di Easington, la porta d’ingresso di un terzo delle forniture di gas britanniche. Come spiega Bloomberg, l’impianto è stato fermato a causa di una perdita sul tratto di gasdotto vicino al giacimento Sleipner, nel mare del Nord, a metà strada tra la Norvegia e il Regno Unito. La Equinor, l’azienda energetica di stato norvegese, ha effettuato l’intervento di riparazione insieme alla Gassco, il gestore della condotta.

Il rialzo è arrivato mentre i paesi europei stanno riempiendo gli impianti di stoccaggio in vista della stagione invernale e nonostante la domanda industriale di gas in Europa sia rallentata. Attualmente i siti di stoccaggio, scrive il Financial Times, sono pieni in media fino al 70 per cento: la Commissione europea ha stabilito che si arrivi al 90 per cento entro novembre, ma gli esperti ritengono che l’obiettivo possa essere centrato molto prima. I prezzi sul mercato di Amsterdam sono in crescita da tre mesi. A maggio, in particolare, hanno registrato un aumento del 18 per cento dopo che il gruppo energetico austriaco Österreichische Mineralölverwaltung (Omv) ha avvertito che il colosso russo Gazprom potrebbe interrompere del tutto la fornitura di gas, mettendo in forse anche quella minima quota di gas che il Cremlino ancora manda in Europa da quando è stato colpito dalle sanzioni per l’invasione dell’Ucraina.